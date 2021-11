Macaulay Culkin da Mamma ho perso l’aereo alla sfilata Gucci: com’è diventato l’attore del film cult Ricodate Kevin McCallister di Mamma ho perso l’aereo? L’attore che lo interpretava si chiama Macaulay Culkin e, dopo essere rimasto a lungo lontano dalle scene, è tornato a mostrarsi in pubblico. Ha sfilato per Gucci durante la sfilata che si è tenuta nelle ultime ore a Hollywood, apparendo radicalmente trasformato rispetto al passato.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte si è tenuta a Hollywood la Gucci Love Parade, la sfilata della nota Maison fiorentina che per la prima volta è volata a Los Angeles per presentare la sua nuova collezione. Complici i numerosi cambiamenti legati alla pandemia, alle griffe è stata data la possibilità di distaccarsi dal calendario ufficiale delle Fashion Week e Alessandro Michele non ha potuto fare a meno di approfittarne, organizzando uno spettacolare show sulla Hollywood Boulevard. Tra smoking colorati, abiti bordati di pelliccia, occhiali tempestati di brillanti, tutto è stato un omaggio all'epoca d'oro del cinema. Non sorprende, dunque, che tra i modelli-divi che hanno calcato la passerella ci fosse l'ex "bambino prodigio" di Mamma ho perso l'aereo.

Che fine ha fatto Kevin McCallister di Mamma ho perso l'aereo

Ricordate il protagonista di Mamma ho perso l'aereo, l'iconico film natalizio degli anni '90? Era un adorabile bambino biondo di nome Kevin McCallister che, nonostante fosse stato "dimenticato" a casa dai genitori, riusciva comunque a cavarsela. Oggi è cresciuto, ha 41 anni e il suo aspetto è radicalmente cambiato.

Macaulay Culkin ai tempi di Mamma ho perso l’aereo

L'attore che lo interpretava si chiama Macaulay Culkin e, complice forse l'incapacità di reggere il successo planetario da piccolo, ha avuto un'infanzia e un'adolescenza difficile. Non sorprende, dunque, che si sia ritirato dalle scene a soli 14 anni, finendo poi al centro del gossip nel 2004 dopo essere stato arrestato per possesso di marijuana. Oggi è tornato a mostrarsi in pubblico: ha sfilato per Gucci, dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare modello.

Macaulay Culkin nel 2015 con i capelli lunghi

Macaulay Culkin sfila per Gucci

Macaulay Culkin pare aver detto addio alla carriera da attore: a decenni di distanza dal successo di Mamma ho perso l'aereo è diventato modello per Gucci. In passerella è apparso radicalmente trasformato rispetto a quando era un bambino ma, nonostante il viso evidentemente invecchiato, qualsiasi fan del film cult riuscirebbe e riconoscerlo al primo sguardo. Cosa ha indossato per un evento tanto importante?

Macaulay Culkin sfila per Gucci

Macaulay ha calcato il catwalk con uno dei look in stile anni '70 di Alessandro Michele. Pantaloni over color cammello, camicia hawaiana, cintura con la doppia sulla fibbia, giacchetta tropical e occhiali da sole trasparenti: l'ex Kevin è un vero e proprio divo. Lo show della Maison fiorentina segnerà il suo ritorno sulle scene o si rivelerà semplicemente un evento isolato?