Lutto per Riccardo Tisci, muore la madre Elmerinda: “Sei stata la mia roccia, ti amo” Il direttore creativo di Burberry Riccardo Tisci ha annunciato sui social la morte della madre Elmerinda, a cui era legatissimo. Rimasta vedova da giovane, ha cresciuto da sola 9 figli e ha supportato e ispirato il lavoro del designer: “Ci hai fatto da madre e da padre – ha scritto su Instagram – voglio continuare a renderti orgoglioso”

A cura di Beatrice Manca

Una musa, un punto di riferimento, un modello. Lo stilista Riccardo Tisci, direttore creativo di Burberry, ha perso la madre Elmerinda, la donna che più di tutte lo ha ispirato e incoraggiato a seguire la sua vocazione nella moda. Elmerinda Tisci aveva 92 anni. Il designer ha condiviso il lutto con i follower, annunciando la sua scomparsa via Instagram: "La guerriera, la saggia, la guida, la leader – ha scritto in un lungo e toccante post – Ora sei con me in modo più forte di prima e voglio continuare a renderti orgogliosa, ti amo mamma". Tantissime le star – da Naomi Campbell a Dua Lipa – che hanno offerto le loro condoglianze allo stilista.

lo stilista Riccardo Tisci con la madre Elmerinda

Riccardo Tisci è cresciuto con una madre single e 8 sorelle

Riccardo Tisci ha sempre parlato apertamente delle sue radici e del profondo rapporto con la madre e alle sorelle. La madre Elmerinda rimase vedova molto giovane: madre di 9 figli, trovò la forza di rimboccarsi le maniche e di crescere quei bambini contando solo sulle sue braccia. Non sono mancate le difficoltà: Riccardo iniziò a lavorare molto presto per aiutare il bilancio familiare. La famiglia Tisci si trasferì dalla provincia di Taranto a Como e Riccardo è cresciuto circondato da donne, con otto sorelle maggiori e una madre single che era la loro roccia. Da qui nasce il profondo rispetto e l'ammirazione per le donne, che nelle sue collezioni sono sempre forti, sicure, combattive. Proprio alla mamma aveva dedicato la collezione di Burberry Autunno/Inverno 2021-22, come un ultimo inconsapevole omaggio.

una foto della madre condivisa dallo stilista tra le storie di Instagram

L'omaggio di Riccardo Tisci alla madre

Lo stilista ha condiviso il lutto con i suoi follower. Sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune foto della madre: sempre elegantissima e sorridente, con la compostezza di chi nella vita ne ha passate di tutti i colori e niente la spaventa più. Negli occhi tutto l'orgoglio per il figlio Riccardo, venuto dal nulla e oggi designer di un marchio storico come Burberry. In un lungo post lo stilista ha ricordato la forza e l'energia della madre:

