Lulù Selassiè, i tatuaggi della principessa del GF Vip 6 Lucrezia Hailé Selassié, detta Lulù, è una delle concorrenti del GF Vip 6, reality a cui partecipa con le sorelle Clarissa e Jessica. Non avendo avuto altre esperienze nello spettacolo prima d’ora, si sa pochissimo di lei. In quanti hanno però notato che ha diversi tatuaggi sul corpo? Ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Lucrezia Hailé Selassié, detta Lulù, è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2021, reality a cui partecipa insieme alle sorelle Clarissa e Jessica come concorrente unico. È una principessa, è infatti pronipote dell'ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè (detronizzato nel 1975 quando l'Etiopia è diventata una Repubblica popolare) e attualmente vive a Roma. A differenza di Jessica, che ha già avuto un'esperienza in tv con Riccanza, per lei quella nella casa di Cinecittà è la prima esperienza nello spettacolo. Si sta facendo conoscere giorno dopo giorno e di recente ha instaurato un rapporto tenero e speciale con Manuel Bortuzzo. In quanti hanno notato che ha diversi tatuaggi sparsi sul corpo? Ecco cosa raffigurano e il loro significato.

I tatuaggi sulla mano

Tra i tatuaggi mini di Lulù Selassiè ci sono quelli che si è lasciata imprimere sulla mano destra, dove su ogni dito ha un disegno differente. Sull'indice ha il sole, sul medio una stella, sull'anulare un pianeta e sul mignolo una luna. Qual è il loro significato? La principessa non ne ha ancora parlato apertamente ma potrebbe trattarsi di un'unione di simboli capaci di creare un’unità armonica alla ricerca dell’equilibrio.

Il tatuaggio sulle dita di Lulù Selassiè

Il tatuaggio dell'angelo

Nella parte interna dell'avambraccio destro Lulù si è fatta tatuare un angioletto, per la precisione un putto con capelli ricci e ali. Ha documentato la realizzazione dell'opera d'arte con tanto di video che ancora oggi è postato sul suo profilo social.

Sebbene non ne abbia rivelato il significato, solitamente dei disegni simili sono un simbolo di determinazione, di potere, di vittoria, di forza nel superare ogni tipo di avversità.

Lulù ha tatuato un angelo sull’avambraccio

Il fiore tatuato sulla spalla

Sulla spalla sinistra, invece, Lulù si è fatta tatuare un fiorellino e lo mette in mostra ogni volta che indossa un bikini o un top scollato. I tattoo dei fiori sono tra i più richiesti al mondo, sono un simbolo di eleganza, purezza, bellezza, anche se il più delle volte vengono scelti solo per il loro valore puramente estetico.