Lourdes Leon Ciccone irriconoscibile con i capelli rossi: la nuova foto con mamma Madonna è iconica Lourdes Leon Ciccone ha ereditato fascino e irriverenza da mamma Madonna ed è proprio con lei che ha dato vita a una foto iconica e super provocante. Mamma e figlia hanno posato insieme in pizzo e pelle, anche se è stata soprattutto la giovane ad attirare le attenzioni del pubblico col suo nuovo hair look.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è ormai invaso dai "figli di" che, complice il cognome famoso, riescono a raggiungere il successo fin da giovanissimi. Certo, col passare del tempo devono dimostrare di avere qualche talento al di là dei genitori noti, ma è chiaro che rispetto ai "comuni mortali" hanno la strada spianata. A far parlare molto di lei da qualche tempo a questa parte è Lourdes Leon Ciccone, la primogenita di Madonna, che in più di un'occasione ha dimostrato di aver ereditato fascino e irriverenza proprio dalla mamma. Nelle ultime ore le due hanno posato fianco a fianco, dando vita a uno scatto mamma-figlia che è già iconico.

La foto sexy di Lola e Madonna

Madonna non è solo la regina delle provocazioni, è anche una mamma amorevole e lo ha dimostrato sui social, dove qualche giorno fa si è mostrata vestita da elfo alle prese con le decorazioni natalizie in compagnia dei figli. Oggi su Instagram ha dato spazio alla primogenita Lola, con la quale ha posato in una versione super provocante. La popstar ha indossato un completino intimo di pizzo nero con guêpière, corsetto e calze a rete, completando il tutto con guantini di pelle e con una cascata di collane a catena. Lourdes non è stata da meno in fatto di sensualità: ha messo gli addominali in mostra con gonna di pelle a vita bassa, bikini a triangolo e tanga in vista.

Lourdes Leon Ciccone e mamma Madonna

Lourdes Leon Ciccone cambia hair look

Il dettaglio che ha fatto davvero la differenza, però, è l'hair look di Lola. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli scuri e la fila centrale ma ora ha cambiato registro: ha sfoggiato un'inedita e lunghissima chioma rosso mogano, l'ha portata extra liscia e con una frangia sbarazzina. Certo, probabilmente si tratterà di una parrucca, ma a primo impatto non può che fare un certo effetto, anche perché sembra essere un'altra persona. Già nei giorni scorsi si era lasciata immortalare con degli audaci colpi di sole biondi sulla copertina di Paper Magazine, ma ora il colpo di testa è stato ancora più estremo. La figlia di Madonna starà pensando di cambiare look in modo drastico? L'unica cosa certa per il momento è che lo scatto mamma-figlia è già leggendario.