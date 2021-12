Madonna diventa un elfo per Natale: veste in coordinato con i figli per addobbare casa Madonna ha celebrato l’ultimo giorno di Hanukkah e ha colto l’occasione per decorare l’albero in un’originale versione elfo. Ha fatto tutto in compagnia dei figli, sfoggiando un look natalizio coordinato al loro. Il risultato? Un ritratto di famiglia adorabile.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più gettonate tra le star negli ultimi tempi? Quella di usare Instagram per mostrarsi alle prese con le decorazioni natalizie. Che si immortalino albero e festoni a opera finita o che si realizzi un reel per rivelare le varie fasi della preparazione, non importa, l'unica cosa certa è che la casa addobbata è diventata un "affare social". Madonna è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista ma lo ha fatto in gran stile, ovvero realizzando un video in compagnia dei figli mentre addobba in modo impeccabile l'albero. Per l'occasione la popstar si è trasformata in elfo, vestendo in coordinato con il resto della famiglia.

I completi da elfo di Madonna e i suoi figli

Avevamo lasciato Madonna mentre sfidava la censura dei social con i capezzoli in mostra e oggi la ritroviamo a celebrare l'ultima notte dell'Hanukkah. Ha colto l'occasione per decorare l'albero di Natale in compagnia dei figli. Ad attirare le attenzioni dei fan non sono state, però, le palline e i festoni, quanto piuttosto i look scelti per il dolce momento in famiglia. Sia la popstar che i suoi eredi si sono trasformati in veri e propri elfi con dei completi coordinati sui toni del verde. Madonna, David Banda e Mercy James hanno optato per una jumpsuit di tuta con i pantaloni gialli, il cappuccio e la cintura disegnata intorno al punto vita, mentre le più piccole, le gemelle Esther e Stella, hanno preferito qualcosa di più classico, ovvero un completo con pantaloni verdi e felpa con su disegnato un bastoncino di zucchero tipicamente natalizio.

Il toccante messaggio di Madonna

"Sono un elfo dall'aspetto imbarazzante. Credo che abbiamo spruzzato troppa neve sull'albero ma ci siamo divertiti a celebrare l'ultimo giorno di Hanukkah decorandolo. Gesù era un ebreo e decorare l'albero è un rito pagano, qualcuno sa davvero quando è nato Gesù? La vita è un mistero, quindi abbracciamo tutte le fedi e i rituali purché ci rendano felici e concentriamo più sul dare che sul ricevere", sono queste le parole con cui Madonna ha dato il via alle feste natalizie (anche se propriamente ha celebrato l'ultima notte di Hanukkah. Insomma, la popstar non è solo una delle leggende della musica, è anche una mamma amorevole e una donna dall'animo d'oro.