L’orologio orologio di Chiara Ferragni: è tempestato di diamanti e vale una fortuna Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli preziosi ma di recente ha superato ogni limite. Durante la vacanza di famiglia in montagna ha sfoggiato un nuovo orologio tempestato di diamanti: ecco quanto potrebbe valere.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna del momento, in pochi anni è riuscita a trasformare il suo nome in un'azienda di successo, diventando una delle imprenditrici più famose al mondo. Sui social documenta ogni momento della sua vita quotidiana, dai dolci momenti passati in famiglia ai numeri impegni professionali, non perdendo occasione per mostrare i look glamour scelti per ogni occasione. Non ha mai nascosto di avere la passione per i gioielli preziosi, dalle collane di Bvlgari (come quella sfoggiata in The Ferragnez) agli anelli con smeraldi a forma di cuore, ma è di recente che ha superato davvero ogni limite. Durante una vacanza in montagna col marito Fedez e con i figli Leone e Vittoria ha sfoggiato un nuovo orologio tempestato di scintillanti diamanti.

Chi ha firmato l'orologio di diamanti di Chiara Ferragni

Di recente Chiara Ferragni è stata a St. Moritz con la famiglia e, oltre alla felpa teddy coordinata a quella di Leone, ha sfoggiato anche un nuovo gioiello davvero prezioso. Si è fotografata mano e polso sullo sfondo di un paesaggio innevato mentre indossava un maxi orologio ricoperto di diamanti. Si tratta di un modello con cronografo firmato Hublot, è in oro giallo 18 carati, ha il quadrante nero e sia il cinturino che il contorno del quadrante tempestati di pietre preziose incastonate e scintillanti. Sul sito ufficiale del brand di lusso non è disponibile un modello identico ma una variante con dei diamanti solo sul quadrante viene venduta a 45.600 euro.

Quanto vale il nuovo orologio dell'influencer

Andando alla ricerca dell'orologio di diamanti sul web se ne trova un modello molto simile: è il cronografo Hublot Classic Fusion in oro rosa 18 carati, ha la cassa e il cinturino in oro ed è ricoperto di pietre preziose. Sebbene sia usato, viene venduto a 115.000 dollari, ovvero poco più di 101.000 euro. Certo, non si esclude che il gioiello sfoggiato dalla Ferragni non sia vintage ma nuovo di zecca e personalizzato appositamente per lei (cosa che farebbe aumentare ancora di più il suo valore), ma è chiaro che in qualsiasi caso deve costare una vera e propria fortuna. In quanti vorrebbero trovare sotto l'albero un orologio tanto prezioso e brillante?