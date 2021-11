Lorella Boccia mamma in tuta: la festa casalinga per il primo mese della figlia Luce Niccolò Presta e Lorella Boccia sono diventati genitori un mese fa: hanno festeggiato questa ricorrenza in casa, con una torta e una dolcissima dedica per la piccola.

A cura di Beatrice Manca

Un mese fa Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Luce Althea. Una ricorrenza così importante non poteva essere ignorata: i neogenitori hanno festeggiato il primo mese di vita della loro bambina con una giornata speciale in famiglia e una torta, decorata con teneri orsetti. Luce Althea era adorabile in rosa mentre la madre Lorella, ballerina e mamma sportiva, ha scelto una tuta vintage.

La dolce dedica di Lorella Boccia alla figlia Luce Althea

La piccola Luce Althea era incantevole con la tutina rosa e un morbido fiocco sulla testa. Non poteva mancare la torta, che Lorella Boccia ha immortalato sui social: un dolce decorato con fiori di zucchero e un orsacchiotto. Da neomamma orgogliosa, la ballerina di Amici ha documentato sui social la gravidanza e i primi momenti di vita della figlia, inclusa questa giornata. Su Instagram ha descritto così l'arrivo della bambina:

Un mese pieno di notti insonni, di ansie e paure. Un mese pieno di sorrisi, di “ti amo”, di guance grosse ed occhi blu. Un mese di pieno di Luce.

la torta per la piccola Luce Althea

Lorella Boccia con la tuta vintage

Per la festicciola casalinga i genitori hanno scelto outfit sportivi, all'insegna della comodità: il papà manager indossava jeans e t-shirt melange, mentre la ballerina ha scelto una tuta firmata Diadora in perfetto stile anni Ottanta, con le bande diagonali blu, rosa e bianche.

Lorella Boccia con la tuta Diadora

Il tocco di stile? Il cappellino da baseball con la scritta "Mom", un dolcissimo omaggio alla sua nuova vita come mamma di Luce Althea.