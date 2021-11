Lorella Boccia mamma in forma: a meno di un mese dal parto ritorna ad allenarsi Lorella Boccia è diventata mamma di Luce Althea lo scorso 20 ottobre ma sembra non aver risentito affatto dei 9 mesi di gravidanza. Ha ricominciato ad allenarsi a meno di un mese dal parto e vanta già una silhouette invidiabile.

A cura di Valeria Paglionico

Lorella Boccia è diventata mamma lo scorso 20 ottobre: dopo aver documentato sui social i nove mesi della gravidanza tra selfie con pancione in vista ed ecografie, ha messo al mondo la piccola Luce Althea, la figlia nata dal matrimonio con Niccolò Presta. Essendo una ballerina, si è sempre presa cura della sua forma fisica. È fin dai tempi che di Amici di Maria De Filippi che vanta una silhouette invidiabile e la cosa non è cambiata neppure con la dolce attesa. Non sorprende, dunque, che su Instagram abbia annunciato di aver ricominciato ad allenarsi a meno di un mese dal parto.

Il look da palestra di Lorella Boccia

La gravidanza è un'esperienza travolgente ed emozionante che cambia la vita di una donna sia dal punto di vista emotivo che fisico. Lorella Boccia, però, sembra non averne risentito affatto: a meno di un mese dal parto nessuno direbbe che ha appena messo al mondo una bambina. Ne ha dato prova sui social, dove si è immortalata a mezzo busto con indosso un completino da palestra. Ha sfoggiato leggings rossi a vita bassa e crop top a maniche lunghe e collo alto, mettendo in risalto la pancia già piatta. Certo, rispetto al passato gli addominali sono un tantino più "rilassati", ma la cosa certa è che Lorella non ha assolutamente nulla di cui lamentarsi: è già in splendida forma.

L'allenamento post parto di Lorella Boccia

Non sorprende, dunque, che a meno di un mese dalla nascita di Luce Althea la Boccia abbia ripreso ad allenarsi. Nella didascalia della foto in completino sportivo ha infatti scritto: "Oggi primo allenamento post parto", anche se nelle Stories ha precisato che il workout è "Molto molto blando e sarà così per un po'". Essendo da anni una ballerina professionista, è chiaro che per lei non si tratta di uno sforzo estremo, anzi, ha adeguato l'allenamento a questo momento delicato della sua vita, evitando gli esercizi troppo faticosi e intensi (che invece ha sempre praticato in passato). Quante sono le mamme che seguiranno il suo esempio?