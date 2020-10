La pandemia da Covid-19 ha stravolto tante abitudini, ha reso necessario adottare comportamenti nuovi, a cui soprattutto all’inizio è stato difficile abituarsi e parole come “distanziamento sociale” sono entrate nel vocabolario di tutti i giorni. La voce degli esperti è stata unanime nell’indicare un frequente lavaggio delle mani e la mascherina come strumenti importanti per il contenimento del contagio. Quest'ultima è diventata parte integrante della quotidianità di tutti noi, o quasi. Basta guardarsi un po' intorno o scorrere i social per rendersi conto di quante persone si ostinino ancora a non volerla indossare, un po' per proprie convinzioni in merito alla pandemia un po' per capriccio. È scomoda, antiestetica e irrita la pelle: ma siamo sicuri che questi fastidi siano davvero così insuperabili? La risposta l’ha fornita la deputata di Italia Viva Lisa Noja.

Lisa Noja bacchetta i colleghi e invita a usare la mascherina

La deputata di Italia Viva Lisa Noja in un intervento alla Camera ha bacchettato i colleghi che ancora non utilizzano in modo costante e corretto la mascherina. «Trovo mortificante che la presidenza debba invitare l’Aula al rispetto delle regole di base, mascherine e distanze» ha detto, proseguendo invitando gli esponenti politici a dare il buon esempio. «Se la popolazione si attiene alle regole, noi dobbiamo farlo ancora di più. Noi rappresentanti delle istituzioni dobbiamo dare il buono esempio, sempre, ma in special modo in questo momento. E vedere che questo non avviene sempre, essendo io tra le persone con una fragilità di salute, ho deciso di non stare più zitta», ha proseguito. La donna infatti convive da tempo con l'atrofia muscolare spinale, che le causa anche difficoltà respiratorie. Sicuramente è un soggetto vulnerabile e a rischio e per questo indossa la mascherina nonostante le costi davvero molta fatica. Da qui la sua conclusione: «Se la tengo io per otto ore non c’è nessuno in quest’Aula che non abbia la possibilità di tenerla». La sua osservazione ha convinto tutti e le è valsa anche un applauso dalla maggioranza.