Lily Collins si è sposata: l’abito da sposa con il cappuccio in pizzo è da fiaba L’attrice di Emily in Paris aveva mostrato l’anello di fidanzamento lo scorso anno: ora ha sposato il regista Charlie McDowell in una cerimonia da sogno in Colorato. Dimenticatevi lo stile “sopra le righe” del suo personaggio: per le nozze Lily Collins ha scelto l’eleganza di un abito a maniche lunghe, disegnato appositamente per lei.

A cura di Beatrice Manca

foto via instagram di CEDAR & PINES photography

Emily in Paris va all'altare: l'attrice Lily Collins, protagonista della celebre serie Netflix, si è sposata lo scorso weekend con il regista Charlie McDowell. La coppia ha organizzato una cerimonia segreta in Colorado e solo ieri l'attrice ha condiviso alcune immagini su Instagram: momenti romantici tra le cascate e lo spettacolare abito da sposa in pizzo disegnato per lei da Ralph Lauren. Un vestito da fiaba, completato da un particolare velo con il cappuccio.

L'abito da sposa in pizzo di Lily Collins

Dimenticatevi lo stile "sopra le righe" di Emily in Paris: per l'abito bianco Lily Collins ha scelto l'eleganza raffinata di un abito aderente a maniche lunghe in pizzo, con una silhouette leggermente a sirena. La particolarità dell'abito è nell'elaborato disegno di pizzo che pervade tutto il vestito, dal collo alto allo strascico della gonna. L'attrice ha raccolto i capelli in un semplice chignon sulla nuca e ha scelto un make up nei toni naturali.

Il velo di Lily Collins con il cappuccio

Ma la vera particolarità era il velo, avvolgente con un mantello e con un cappuccio sul capo: nelle foto Lily Collins, 32 anni, sembra uscita da una fiaba, una vera ninfa dei boschi. L'abito è stato disegnato per lei da Ralph Lauren: una vera rarità per il brand, insieme a quello di Priyanka Chopra. Un anno fa, nel settembre del 2020, l'attrice aveva mostrato sui social l'anello di fidanzamento: ora ha potuto coronare la sua storia d'amore tra le sorgenti naturali di Dunton Hot Springs. "Tutto è iniziato come una favola, e ora è per sempre la mia realtà", ha scritto l'attrice nella didascalia delle foto. Neanche Emily potrebbe essere più romantica…