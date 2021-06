Tra la nascita del primogenito Archie e quella della piccola Lilibet Diana, molte cose sono cambiate nella vita del principe Harry e di Meghan Markle: l'allontanamento dalla royal family, il trasloco in California, la rinuncia allo status di membri anziani della famiglia reale. Molti di questi sconvolgimenti sono evidenti da un semplice documento: il certificato di nascita di Lilibet. Sia Meghan Markle che Harry hanno compilato i campi in modi diversi per il primo e per il secondo figlio (eppure sono sempre gli stessi) ma con una ragione ben precisa.

I nomi cambiati sul certificato di nascita

Il blog di gossip TMZ ha ottenuto e pubblicato una copia del certificato di nascita di Lilibet Diana, in cui si vede chiaramente che Meghan ha rinunciato all'uso del titolo nobiliare, usando il suo nome di battesimo: Rachel Meghan Markle. Questo segna un cambio di passo notevole: il certificato di nascita di Archie, il 17 maggio 2019, porta la firma di "Her Royal Highness the Duchess of Sussex". Il Sun suggeriva che in realtà il documento fosse stato modificato in un secondo momento, magari su pressioni di Palazzo, ma Buckingham Palace ha sempre negato questa ipotesi.

in foto: Harry e Meghan con Archie, prima della nascita di Lili

Il marito Harry, al contrario, ha compilato il certificato di nascita della piccola Lili come "Sua Altezza Reale il Duca di Sussex", in un modo leggermente diverso dal documento inglese redatto alla nascita di Archie: "Sua Altezza Reale Henry Charles Albert David Duke of Sussex". Qui le cose si fanno più complicate, perché non è affatto chiaro se, dopo il passo indietro dallo status di membro anziano della famiglia reale, Harry possa ancora usare il suo titolo su un documento ufficiale. Il principe ora è a Londra per l'inaugurazione della statua dedicata alla mamma Diana e nella sua agenda c'è in programma una colazione con la regina Elisabetta: che lo aspetti un piccolo rimprovero?