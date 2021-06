Il principe Harry e Meghan Markle stanno vivendo un momento molto felice della loro vita: lo scorso weekend sono diventati genitori per la seconda volta, hanno accolto in famiglia la piccola Lilibet Diana e non potrebbero essere più emozionati. Nonostante da quasi due anni si siano allontanati dai Windsor, trasferendosi stabilmente in America, nel momento in cui hanno dovuto scegliere il nome della bimba si sono ispirati al mondo dei Royals. I due hanno infatti reso omaggio sia alla regina che alla compianta Lady Diana, peccato solo che in molti non abbiano apprezzato l'idea, soprattutto perché, stando alle indiscrezioni, non sarebbe stata approvata dalla sovrana.

La regina ha approvato il nome di baby Sussex?

I Sussex sono finiti ancora una volta al centro delle polemiche. Nonostante non siano ancora apparsi in pubblico con la loro seconda figlia, il nome della piccola ha già fatto il giro del web, dando vita a non poche polemiche. Secondo i tabloid britannici, infatti, i due avrebbero chiamato la bimba Lilibet senza chiedere il permesso a Sua Maestà. Come risaputo, si tratta del soprannome privato della sovrana, un vezzeggiativo che utilizzava il compianto principe Filippo e, almeno secondo le indiscrezioni, Elisabetta II non voleva che uscisse dalle mura di corte. Come hanno reagito Harry e Meghan alle malelingue? Oltre ad aver spiegato di aver parlato personalmente con la regina, hanno allertato lo studio legale di fiducia e sono pronti a fare causa a tutti coloro che infangheranno la loro reputazione.

L'omaggio di Harry a mamma Diana

Il secondo nome della bimba è Diana e, così come con Lilibet, anche in questo caso le polemiche non sono mancate. C'è chi ha trovato la scelta banale, chi l'ha definita ruffiana, chi ha sottolineato il fatto che anche baby Charlotte ha lo stesso secondo nome, la verità è che Harry ha sempre avuto le idee chiare sulla questione. Fin da quando ha perso la mamma ha deciso che, se un giorno fosse diventato papà di una femminuccia, avrebbe reso omaggio a Lady D., così da fare qualcosa di materiale per rendere il suo ricordo davvero indelebile. L'incontro con Meghan Markle, dunque, non c'entra nulla, semplicemente l'ex attrice lo ha sostenuto, non esitano a trasformare in realtà il suo più grande desiderio.