Lilibet Diana ignorata dalla Royal Family: la figlia di Harry e Meghan non è nell’elenco dei Windsor Lilibet Diana è nata da quasi due mesi ma, nonostante ciò, non è stata ancora inserita nella linea di successione. Il motivo per cui la figlia di Harry e Meghan viene ignorata dalla Royal Family? I malpensanti pensano al peggio, anche se dietro potrebbe esserci una questione di natura tecnica.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in America da quasi 2 anni, così facendo hanno rivendicato la loro indipendenza, allontanandosi in modo drastico dalla Royal Family. I figli Archie e Lilibet Diana, però, rimangono dei Windsor e, sebbene al momento non abbiano alcun titolo reale, probabilmente un giorno diventeranno principi a tutti gli effetti per una questione di successione. C'è però un piccolo "problema": la secondogenita di casa Sussex viene letteralmente "ignorata" dalla regina Elisabetta&Co. e la cosa non piacerebbe affatto ai genitori. Ci sarà una nuova bufera mediatica alle porte?

Lilibet Diana non è nell'elenco ufficiale dei Windsor

Lilibet Diana è nata il 4 giugno 2021 dopo che Meghan Markle ha vissuto la gravidanza in forma abbastanza privata e ad oggi non è ancora mai stata mostrata in pubblico. Sul suo nome che rende omaggio alla regina e sul suo futuro da principessa, però, si conosce ormai ogni dettaglio, l'unico piccolo inconveniente è che al momento non è ancora una Royal a tutti gli effetti. Il suo cognome è Windsor ma ad oggi non compare nell'elenco ufficiale dei membri della famiglia reale (come invece succede con ogni Royal Baby). I malpensanti ritengono che non si tratti di una svista ma di una precisa volontà di ignorare la bimba, così che a corte ci si possa prendere una rivincita contro Harry e Meghan.

La posizione della bambina nella linea di successione

L'unica giustificazione plausibile sarebbe di carattere tecnico: gli eredi reali accederebbero alla lista di successione solo dopo essere stati battezzati con rito anglicano. Se, al contrario, non ricevono il sacramento o vengono battezzati con rito romano cattolico, il loro diritto decade. Sarebbe proprio per celebrare la cerimonia anglicana al castello di Windsor che Harry e Meghan starebbero pensando di tornare a Londra il prossimo settembre, così facendo riuscirebbero a far guadagnare a Lili l'ottavo posto nella linea di successione. Naturalmente, però, al momento non si possono fare programmi certi a causa della pandemia. Secondo l’esperta reale Daniela Elser, però, la questione rischia di mettere ancora una volta i Sussex contro i Royals.