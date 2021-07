Lilibet Diana esclusa dalla linea di successione al trono: potrebbe non diventare mai principessa Lilibet Diana è nata il 4 luglio ma, nonostante sia passato quasi un mese, la Royal Family continua a fare come se la piccola non esistesse. La figlia di Harry e Meghan non è stata inserita nella linea di successione al trono e potrebbe non diventare mai principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di allontanarsi dalla Royal Family quasi due anni fa, si sono trasferiti stabilmente in America per rivendicare la loro libertà lontani da obblighi e privilegi reali ma non avrebbero mai pensato che questa scelta avrebbe avuto delle incredibili ripercussioni sulla vita dei figli. Se da un lato Archie è nato quando la coppia faceva ancora ufficialmente parte dei Windsor, per la nuova arrivata Lilibet Diana le cose sono diverse. La piccola è venuta al mondo in America e, oltre al fatto che probabilmente non potrà essere battezzata in Gran Bretagna in tempi brevi, è stata anche ignorata dai reali.

Lilibet Diana, quando diventerà una Windsor?

Da diverso tempo stava facendo scalpore la notizia secondo cui la piccola Lilibet Diana fosse stata ignorata dai Royals. Certo, Harry e Meghan hanno ricevuto auguri e complimenti da corte nel momento in cui sono diventati genitori ma successivamente per la piccola non è stato fatto più nulla, tanto che ad oggi non è ancora stata inserita nella linea di successione reale. Solitamente i Royal Babies ci entrano di diritto dopo un battesimo anglicano o, al massimo, entro la settima settimana dopo la nascita. Considerando il fatto che il rito religioso non probabilmente non potrà essere celebrato in tempi brevi a causa della pandemia, l'unica speranza sembra essere il limite temporale.

Le differenze rispetto agli altri Royal Babies

Lilibet Diana dovrebbe occupare l'ottavo posto nella linea di successione al trono britannico ma attualmente la posizione è riservata al principe Andrew proprio come se la bimba non esistesse o semplicemente non fosse una Windsor. Le cose sono andate diversamente per tutti gli altri eredi reali, da George di Cambridge a Lucas Tindall, fino ad arrivare ad Archie stesso, inserito nella lista appena 15 giorni dopo la nascita. La seconda figlia di Harry e Meghan non diventerà mai principessa? L'unica cosa certa al momento è che per lei sembra non esserci posto negli elenchi ufficiali di Buckingham Palace.