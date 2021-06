in foto: Lil Nas X, BET Awards 2021

I BET Awards sono i premi i istituiti dal network Black Entertainment Television che annualmente vengono consegnati per celebrare afroamericani che si sono distinti nel campo della musica, della recitazione, dello sport e dello spettacolo. Quest'anno la ventunesima edizione si è svolta al Los Angeles Microsoft Theatre e oltre alla consegna dei premi ci sono state anche diverse esibizioni. Tra queste quella di Lil Nas X che ha sorpreso tutti baciando, durante la performance, uno dei ballerini presenti sul palco. Il rapper ha fatto coming out nel 2019 rompendo un enorme tabù nel mondo della musica: è stato infatti il primo nell’ambiente hip hop a dichiararsi apertamente gay. Quello è stato il punto di svolta, professionalmente e privatamente parlando, che lo ha reso finalmente libero. Ai BET Awards 2021 ha voluto lanciare un messaggio forte contro la mascolinità tossica non solo con il bacio gay, ma anche arrivando al teatro con un look ‘da bambola'.

L'esibizione di Lil Nas X ai BET Awards 2021

Il 22enne nella serata di premiazione dei BET Awards 2021 ha deciso di omaggiare Michael Jackson, proponendo la sua Montero (Call me by your name) in una chiave diversa: quella delle atmosfere egiziane del video di Remember the time, del re del pop (brano del 1992, di cui ha anche citato il ritornello). Sia il pubblico presente in sala al Microsoft Theater di Los Angeles che quello che ha seguito l'evento in streaming hanno visto il bacio tra il performer e uno dei ballerini. In questo modo il cantante ha voluto, nel mese del Pride, mettersi al fianco della comunità LGBTIAQ e lanciare un forte messaggio di sostegno a tutti i suoi membri.

Il rapper in versione ‘doll'

Lil Nas X è arrivato al Microsoft Theater di Los Angeles vestito da bambola. Insomma, non il look che ci si aspetterebbe da un rapper, artisti che siamo soliti vedere con abiti larghi, jeans, cappellini sulla testa, grosse catene al collo, scarpe da ginnastica e canotte sportive. Ma dei modelli preconfezionati il 22enne ha deciso di liberarsi anni fa, quando ha preferito la strada dell'autenticità e della libertà di espressione. Per questo sul red carpet ha sfilato con un pomposo e vaporoso abito da bambola ricoperto da illustrazioni inerenti la guerra e la religione. Si tratta di un'elaborata creazione dello stilista Andrea Grossi della collezione Welcome to Deusland, composta da ampia gonna, corsetto aderente con bretelle bianche aperto sul davanti e giacca. La sua è stata un'aperta protesta contro la mascolinità tossica a tutti i costi ancora esibita sfrontatamente nel mondo del rap, in cui evidentemente non si riconosce affatto. Il suo invito è invece a essere sempre se stessi, fregandosene degli stereotipi e di come gli altri ci vorrebbero.