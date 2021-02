Come si festeggia San Valentino quando i ristoranti sono chiusi e non ci si può far coccolare in spa o in un centro benessere o non si ha modo di fuggire per una fuga romantica fuori porta? Con una serata di coccole per due a casa, destreggiandosi tra cucina e spa fai da te. Per un 14 Febbraio alternativo quest'anno prepara una serata romantica pensando proprio a tutto, dai preparativi per la cena al massaggio rilassante, passando per un bagno caldo e coccole: ma cosa fare a casa per trascorrere una perfetta serata di San Valentino?

San Valentino a casa: coccole per due, dalla cena al bagno caldo

Innanzitutto pensate alla cena: se vi piace sperimentare e divertirvi in cucina preparate i vostri piatti preferiti insieme, mentre se non avete dimestichezza con lievitazioni e tempi di cottura ordinate la cena dal vostro ristorante preferito, preparando a casa vostra un ambiente accogliente e rilassante proprio come se foste a cena a lume di candela. Cena romantica si, ma non esagerate con il cibo: la vera coccola arriverà dopo cena, trasformando la vostra casa in una vera e propria spa. Anche in questo caso l'ambientazione giocherà un ruolo fondamentale: arricchite il bagno con candele profumate, diffusori d'ambiente con la vostra fragranza preferita e musica rilassante in sottofondo, e una volta che la vasca sarà riempita con l'acqua calda sciogliete una bomba da bagno e immergetevi insieme per un momento di totale relax, accompagnato da un bicchiere di vino o se volete continuare con il perfetto mood spa, da una tisana rilassante.

Una volta immersi nell'acqua calda e rilassante potrete dedicarvi ai vostri rituali di bellezza, proprio come alla spa: scrub e maschere vi permetteranno di coccolarvi a vicenda oltre che fare del bene anche alla vostra pelle. Dopo il bagno regalatevi un bel massaggio rilassante con oli essenziali: sarà un momento tutto vostro per ritrovare benessere e condividere la vostra complicità. Niente paura: non dovete essere massaggiatori professionisti per godervi un momento di coccole. Basteranno movimenti leggeri e pressioni delicate per permettere al partner di scaricare le tensioni accumulate e di ritrovare benessere e tranquillità.