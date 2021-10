Levante mostra il pancino, il primo look premaman è con il sexy abito stringato La scorsa settimana Levante ha annunciato di aspettare una bambina dal compagno Pietro Palumbo ma solo nelle ultime ore ha mostrato il pancino. Il suo primo look premaman è stato all’insegna della sensualità con un tubino di raso con le stringhe laterali lungo tutta la silhouette.

A cura di Valeria Paglionico

Levante sta vivendo un momento magico ed emozionante della sua vita: la settimana scorsa ha annunciato di aspettare il suo primo figlio dal compagno Pietro Palumbo e non potrebbe essere più felice. È al quinto mese di gravidanza e, sebbene abbia preferito tenere la notizia nascosta fino a qualche giorno fa, ora non riesce più a contenere la sua gioia e ne approfitta per rivelare il pancino sempre più evidente. Nelle prime foto in cui ha mostrato le forme modificate dalla dolce attesa è più sensuale che mai, a prova del fatto che non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile e ai dettagli iper femminili solo perché sta per diventare mamma.

Il tubino stringato di Levante

Oltre a Chiara Ferragni e ad Alessia Marcuzzi, tra i numerosi ospiti che hanno partecipato al party milanese firmato Bvlgari che si è tenuto per l'inaugurazione della mostra Metamorphosis c'era anche Levante, che si è mostrata per la prima volta in pubblico dopo aver annunciato di essere incinta. Quale migliore occasione di questa per rivelare il pancino sempre più evidente? La cantante non lo ha "mascherato" con capi over, ha preferito esaltarlo con un abito fasciante ad alto carico sensuale. Ha infatti indossato un tubino di raso nero di Dolce&Gabbana, un modello con la gonna al ginocchio, la scollatura generosa e delle iper femminili stringhe sui lati della silhouette. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco e un'acconciatura raccolta in stile vecchia Hollywood.

Lo stile di Levante in gravidanza

Levante ha sempre vantato uno stile molto particolare, una vera e propria fusione tra glamour, tendenze del momento e dettagli etnici. In gravidanza sembra non avere alcuna intenzione di stravolgere il suo armadio. Se fino ad ora si era mostrata solo con t-shirt bianche e comodi look da casa, nelle ultime ore ha osato con la sensualità. Per quale motivo una futura mamma dovrebbe nascondere il pancino, un dettaglio che riesce a esaltare naturalmente la propria femminilità? La cantante siciliana è solo una delle tante star a voler rivoluzionare gli stereotipi in fatto di look premaman e, a giudicare dall'eleganza del suo outfit total black, ci sta riuscendo alla grande.