Chiara Ferragni sfila in Piazza Duomo: illumina la notte con i diamanti dal valore inestimabile Chiara Ferragni è stata tra le invitate dell’esclusivo evento organizzato a Milano da Bvlgari per l’inaugurazione della mostra Metamorfosi Serpenti. Per l’occasione ha dato l’ennesima prova di essere una regina di stile: è apparsa meravigliosa in rosso con un minidress con lo strascico e dei preziosi diamanti al collo.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata inaugurata Metamorfosi Serpenti, l’opera multimediale realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale che vede la collaborazione tra l’artista Refik Anatol e Bvlgari. Per celebrare l'evento la nota gioielleria di lusso ha organizzato un party esclusivo su una terrazza in piazza Duomo a Milano e tra gli invitati non potevano che esserci innumerevoli star, da Iris Law a Elodie, fino ad arrivare a Gaia e Alice Pagani. A distinguersi per bellezza, eleganza e stile è stata Chiara Ferragni, una delle ambassador del brand, apparsa meravigliosa in total red e con dei preziosissimi diamanti al collo.

Il look di Chiara Ferragni per il party Bvlgari

Chiara Ferragni è ambassador di Bvlgari e non poteva mancare all'evento esclusivo organizzato ieri sera a piazza Duomo. Ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una vera e propria regina di stile, apparendo meravigliosa in rosso. Ha sfoggiato un mini abito firmato Atelier Versace, un modello aderente ricoperto di mini cristalli tono su tono, con lo scollo monospalla, una serie di tagli cut-out laterali e un mantello/strascico che lo ha reso ancora più etereo. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gioiello con il tacco a spillo e gli iconici gioielli della collezione Serpenti di Bvlgari. Collier, orecchini e bracciali sono tutti coordinati e tempestati di diamanti ma, essendo di Alta Gioelleria, non ne viene indicato il prezzo sul sito ufficiale. Un modello simile ma più sottile e con meno diamanti costa 43.900 euro, dunque probabilmente quello indossato da Chiara ha un valore che sfiora i 100.000 euro.

Chiara Ferragni in Versace con gioielli Bvlgari

Fedez ironizza sull'abito da sera di Chiara Ferragni

La fashion influencer ha documentato i preparativi per la serata sui social e Fedez, vedendola per tutto il pomeriggio alle prese con trucco e parrucco, non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla questione. L'ha immortalate mentre Manuele Mameli le curava l'acconciatura (paragonandola a un cocker), mentre a ora di cena ha dato vita a una scenetta esilarante. Si è lasciato immortalare mentre era con i bambini a tavola, poi, nel momento in cui l'inquadratura si sposta su Chiara vestita di tutto punto, dice: "Non sei un po' troppo elegante per questa cena amore?". Insomma, i Ferragnez potranno pure essere famosi a livello internazionale ma è chiaro che non hanno perso l'ironia che da sempre li contraddistingue.