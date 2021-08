Letizia in coordinato con le figlie Leonor e Sofia: le reali di Spagna indossano tutte le espadrillas I reali spagnolo stanno passando le vacanze estive a Maiorca, ieri hanno fatto visita alla Sierra de Tramuntana e al Santuario de Lluc e ad attirare le attenzioni dei media sono state Letizia e le sue figlie Leonor e Sofia. Le reali hanno sfoggiato dei look coordinati perfetti per l’estate, completando il tutto con delle super trendy espadrillas.

A cura di Valeria Paglionico

Non è estate senza la tradizione vacanza alle isole Baleari dei reali di Spagna. Nonostante la pandemia continui a preoccupare nel paese, il re Felipe VI ha deciso di trasferirsi con la famiglia al completo a Palma di Maiorca come succede ogni anno. Ad attirare le attenzioni dei sudditi non potevano che essere le donne di corte, apparse adorabili in coordinato durante una visita istituzionale alla Sierra de Tramuntana e al Santuario de Lluc. Sia la regina Letizia che le principesse Leonor e Sofia hanno sfoggiato degli abiti freschi perfetti per la bella stagione, completando il tutto con delle super trendy espadrillas, le scarpe preferite dalle Royals di tutta Europa.

Letizia di Spagna dice addio ai tacchi

Letizia di Spagna ha più volte dimostrato di essere una vera e propria icona fashion e a quanto pare sta trasmettendo la sua passione per la moda anche alle figlie. Di recente ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo glamour, sbarazzina ed elegante in un abito a portafoglio di lino azzurro firmato Adolfo Dominguez, un modello con le maniche a tre quarti e la gonna svasata al ginocchio. La cosa particolare è che ha lasciato nell'armadio i vertiginosi tacchi a spillo che di solito sfoggia durante gli impegni istituzionali: per dare il via alle vacanze a Maiorca ha optato per delle espadrillas raso terra e leggermente spuntate di Sabellar.

Le espadillas Sabellar di Letizia di Spagna

Sofia e Leonor, i look da gemelline

Le vere protagoniste della giornata a Maiorca sono state le due principesse spagnole Sofia e Leonor. Avendo pochissima differenza d'età e somigliandosi in modo impressionante, sembrano essere gemelle. Non sorprende, dunque, che enfatizzino ancora di più questo dettaglio con dei look coordinati. La più grande, Leonor, ha indossato un minidress con la gonna a portafoglio sui toni dell'azzurro di &Other Stories, mentre Sofia ha preferito una jumpsuit con gli shorts in total white di Zara. A completare il look di entrambe, le stesse espadrillas con la zeppa di Macarena Shoes, un modello con un nastro in tinta allacciato intorno alla caviglia. Le due principesse non sono forse delle icone di stile "in erba"?

