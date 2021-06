Letizia di Spagna sta dando davvero del filo da torcere a Kate Middleton in fatto di stile e ne dà prova a ogni apparizione pubblica in occasione degli eventi istituzionali. Sebbene la Duchessa inglese sia sempre stata considerata un'indiscussa icona fashion a livello mondiale, la regina spagnola la sta "sfidando" a distanza a colpi di tacchi a spillo e look bon-ton. Di recente, ad esempio, ha dato il meglio di lei, seguendo la mania più amata dalle Royals europee, quella degli outfit total pink. La moglie di Felipe è apparsa in pubblico in rosa, proponendo l'abbinamento da imitare per la Primavera/Estate 2021.

L'abito giacca di Letizia di Spagna

In Spagna è stata celebrata la Giornata delle Forze Armate e i reali spagnoli non hanno potuto fare a meno di presenziare ai festeggiamenti ufficiali. Ad accompagnare il re Felipe c'era anche Letizia Ortiz ed è stata proprio lei a catalizzare su di sé l'attenzione dei media internazionali. Il motivo? Ha sfoggiato un look bon-ton perfetto per gli ultimi giorni della primavera. La regina ha infatti sfoggiato un abito giacca in rosa confetto, un modello a doppio petto con la gonna bon-ton lunga fin sotto al ginocchio. Lo ha abbinato a degli accessori in tinta firmati Magrit, ovvero una clutch bag e dei décolleté di camoscio sui toni del fucsia. Per completare il tutto ha scelto degli orecchini scintillanti di Tous Jewelry e ha poi tenuto i capelli legati in un elegante chignon.

in foto: Letizia Ortiz in total pink

I look total pink delle Royals europee

Letizia di Spagna non è la prima reale ad aver sfoggiato un look total pink durante la primavera 2021, qualche giorno fa lo aveva già fatto Kate Middleton, che per incontrare una bimba malata di cancro durante il tour della Scozia aveva sfoggiato un etereo abito rosa in pieno stile principessa. Insomma, sembra proprio che il rosa sia il colore simbolo della stagione: è una nuance fresca, leggera, femminile, energica che si adegua alla perfezione a questo periodo storico di "rinascita". Grazie alle Royals i look total pink diventeranno il must-have anche della prossima estate? L'unica cosa certa al momento è che sia Letizia che Kate sono delle regine di stile.