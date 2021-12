Letizia di Spagna, regina anticonformista: osa con gli stivali sopra al ginocchio rossi L’insolito look è “riciclato”: Letizia di Spagna aveva già indossato i cuissard con tacco a spillo nel 2017.

La regina Letizia di Spagna è una vera e propria icona di stile: incanta a ogni pubblica uscita, sfoggiando abiti da sogno anche in versione low cost. La sua eleganza però è svincolata da regole troppo rigide di protocollo: spesso è casual in jeans oppure "osa" con leggings in pelle, tacchi a spillo e dettagli rock. L'ultimo "strappo" alle regole è stato in occasione del 75esimo anniversario dell'Unicef, dove la regina ha sfoggiato cuissard rosso fuoco con tacco a spillo.

Il look "riciclato" di Letizia Ortiz

Tutti sanno che la britannica Kate Middleton è una patita del riciclo, ma la regina spagnola non è da meno: una volta ha sfoggiato addirittura un abito di 40 anni fa. Per il suo discorso all'Unicef ha scelto un look sui toni del bianco e del rosso, molto natalizio: un dolcevita bianco con i bottoni e una gonna a ruota con un motivo di fiori rossi, firmata Carolina Herrera, presente nel suo guardaroba dal 2018.

Letizia di Spagna con gonna Carolina Herrera

Gli stivali alti di Letizia di Spagna

Ma ad attirare l'attenzione sono stati soprattutto gli stivali della regina: un paio di cuissard scamosciati, alti e aderenti, color rosso fiammante. La sensualità dei cuissard (gli stivali più cool dell'inverno 2021-22) era esaltata dal tacco a spillo, che slanciava ancor di più la figura della regina.

il dettaglio degli stivali di Letizia Ortiz, firmati Magrit

Anche gli stivali firmati Magrit erano già stati sfoggiati dalla reina nel 2017. Chissà se le royal inglesi saranno altrettanto audaci in futuro?