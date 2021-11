Letizia di Spagna incanta in blu notte: l’abito da sera per la cena di gala è low-cost Letizia Ortiz e il marito Felipe di Spagna hanno partecipato a una cena di gala con i reali di Svezia in occasione della visita nel loro paese. La moglie del re spagnolo ha incantato tutti in un principesco abito di tulle blu notte: in quanti sanno quanto costa?

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che solo le Royals inglesi riescono a distinguersi per eleganza durante le apparizioni pubbliche? La verità è che anche le "colleghe" europee non sono da meno in fatto di stile e a dimostralo di recente è stata Letizia di Spagna. Insieme al marito re Felipe VI ha partecipato a una cena di gala con i reali di Svezia e per l'occasione è apparsa splendida e sofisticata in un lungo abito da sera blu notte. Il dettaglio che solo in pochi hanno notato? Non si tratta di una creazione Couture fatta su misura per lei ma di un capo low-cost. In quante proveranno ad acquistarlo per trasformarsi in vere e proprie principesse?

Il principesco abito di tulle di Letizia di Spagna

Nelle ultime ore re Carlo Gustavo di Svezia con la moglie Silvia e le principesse Victoria e Sofia ha organizzato una cena di gala a palazzo, così da celebrare al meglio la visita dei reali spagnoli. Se il re Felipe si è presentato all'evento in abiti ufficiali, Letizia ha puntato su qualcosa di decisamente più glamour. Ha infatti indossato un principesco abito di tulle in blu notte, un modello con una pomposa gonna a balze, il bustier con delle semi trasparenze sulla scollatura e una cintura in stoffa. Sebbene all'apparenza sembra una creazione Couture realizzata su misura appositamente per lei, in verità è alla "portata di tutti". Il vestito da sera è infatti firmato H&M, fa parte della collezione sostenibile Conscious ed è stato creato con poliestere riciclato. Qual è il suo prezzo? 300 euro.

L’abito da sera di H&M

Letizia Ortiz indossa la tiara della famiglia reale

Nonostante il look fosse low-cost, non sono mancati i dettagli preziosi. Letizia ha infatti completato l'outfit con una clutch gioiello firmata Magrit, dei bracciali di Cartier e un'appariscente corona di diamanti portata su un raffinato raccolto. Si tratta di un pezzo della collezione dei reali spagnoli, noto come Tiara de las Flores de Lis. La Ortiz l'aveva già indossata nel 2019 durante la visita al Palazzo imperiale giapponese ma in verità le sue origini sono molto più leggendarie. Il diadema era un dono di Alfonso XIII alla Regina Vittoria Eugenia per il loro matrimonio, successivamente è stata ereditata da Donna Sofia, la moglie di Juan Carlos e madre di Felipe, e ora viene indossata da Letizia. Ha forse qualcosa da invidiare a Kate Middleton e le altre principesse inglesi?