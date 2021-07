Leonor e Sofia di Spagna coordinate in jeans e t-shirt: le principesse sembrano gemelle Leonor e Sofia di Spagna hanno partecipato ancora una volta a un evento ufficiale senza i genitori, apparendo super professionali nei panni di future regine. Per l’occasione hanno scelto dei look casual e coordinati che le hanno trasformate in vere e proprie gemelline.

A cura di Valeria Paglionico

Leonor e Sofia di Spagna sono destinate a prendere il posto della mamma Letizia come icone di stile e di bellezza, basti pensare al fatto che ad ogni apparizione pubblica riescono a catalizzare tutti i riflettori su di loro. La più grande, Leonor, sa già che un giorno diventerà la regina del paese e non sorprende che sia già alle prese con i suoi primi impegni ufficiali (con tanto di tacchi alti). Al momento, però, continua a prendere parte agli eventi in compagnia della sorella Sofia e il dettaglio che attira maggiormente le attenzioni dei sudditi è che le due si somigliano in modo impressionante. Di recente, ad esempio, si sono mostrate in pubblico con dei look coordinati e casual che le hanno trasformate in vere e proprie gemelline.

Leonor e Sofia di Spagna sostengono il climate change

Si è tenuto ieri alla Faggeta di Montejo, nel comune di Montejo de la Sierra, il One Tree for Europe Program, un progetto che punta a piantare nuovi alberi per sostenere il climate change, e tra i volti noti che vi hanno preso parte c'erano anche le principesse di Spagna Leonor e Sofia. Le due hanno piantato 5 alberi, apparendo molto coinvolte e determinate a sostenere con qualcosa di materiale ogni tipo di iniziativa green. I genitori Felipe e Letizia, invece, sono rimasti a casa, dando prova del fatto che le loro figlie sono ormai pronte per la vita a Royals. Le sorelle non sono state forse impeccabili nel loro ruolo?

Leonor e Sofia di Spagna in coordinato

I look casual delle principesse spagnole

Per un'occasione tanto importarte ma allo stesso tempo casual le principesse spagnole hanno lasciato abiti bon-ton e ballerine a casa, preferendo qualcosa di più comode. Si sono presentate all'evento in coordinato con indosso una semplice t-shirt bianca, un paio di jeans aderenti e scuri e degli scarponcini da trekking di Hellyhansen. Entrambe hanno optato per la stessa acconciatura, ovvero una coda di cavallo alta. Sarà perché portavano le mascherine o perché semplicemente si somigliano moltissimo, ma la cosa certa è che potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted? Le due t-shirt in realtà erano di due brand diversi, quella di Leonor era di Hugo Boss, quella di Sofia di Zara.