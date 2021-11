Le scarpe di “Dune” sono realtà: ecco dove acquistare le sneakers del futuro Athletic Propulsion Labs ha preso ispirazione dal film Dune, dai suoi colori e dalle sue ambientazioni, per realizzare una capsule collection di sneakers in edizione limitata. I tre modelli sono già in vendita online.

A cura di Giusy Dente

Dune è il film del momento: dopo aver ottenuto molteplici consensi a Venezia 78, ora sta riscuotendo il suo successo nelle sale e al botteghino. Il merito è del cast stellare e di una trama fantascientifica ambientata nel futuro di grande effetto, capace di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Grazie ad Athletic Propulsion Labs (APL) il pianeta desertico Arrakis che fa da ambientazione principale alla storia è un po’ più vicino, reale e contemporaneo. L’azienda di abbigliamento sportivo, infatti, ha realizzato una capsule collection in edizione limitata a tema intergalattico, ispirandosi proprio a Dune.

Tecnologia e design: le sneakers di Dune

Calzare delle scarpe provenienti dal futuro è possibile: le ha realizzate APL, brand specializzato in abbigliamento sportivo e accessori per l'allenamento per uomo e donna, ispirandosi s Dune. Sono tre modelli di sneakers unisex, futuriste nei colori e nelle linee, vendute a un prezzo compreso tra i 280 e i 414 euro, tutte ad alte prestazioni e dal design tecnologico.

TechLoom Bliss

Le leggerissime scarpe da corsa TechLoom Bliss si ispirano cromaticamente al pianeta Arrakis, difatti sono realizzate in una leggera tonalità beige con macchie marroni, appunto per richiamare le sue distese desertiche. Presentano design slip-on, cinturino elastico in raso, tomaia senza cuciture ad alta elasticità, intersuola in Propelium e suola in gomma resistente. La calzatura è 100% Vegan, realizzata senza prodotti di origine animale.

Superfuture

Tutt’altra tonalità presentano invece le Superfuture di APL, ispirate alla famiglia di Harkonnen, che controlla il pianeta Arrakis a inizio film. Sono scarpe rosso fuoco e arancione bruciato senza lacci, con cinghie elastiche e cinturini in velcro alla caviglia per la massima sicurezza del piede nella fase del salto o della corsa, per cui sono state progettate. Anche la suola interna, infatti, è stata pensata particolarmente leggera e capace di fornire la massima ammortizzazione, così da sfruttare a pieno tutta l'energia e la spinta.

Defender

Verde intenso e crema: sono questi i colori delle robuste sneaker Defender di APL, le più costose della gamma, ispirate alla foresta di Caladan, patria degli Arteidi. È una calzatura pensata per gli esploratori, progettata per affrontare ogni condizione atmosferica, anche quella più avversa. Resistente alle intemperie e idrorepellente, consente di mantenere il piede asciutto.