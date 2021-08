Le ragazze di Sex and the City sono di nuovo quattro: per i fan è già la “nuova Samantha” Sarah Jessica Parker ha postato su Instagram una nuova foto dal set di “And Just Like That…” in cui si vede l’attrice americana Nicole Ari Parker abbracciata alle altre tre protagoniste. Certo, non è l’unica new entry nel cast, ma alcuni indizi suggeriscono ai fan l’idea che sia la “nuova Samantha”. Ecco tutti i dettagli sul nuovo personaggio.

A cura di Beatrice Manca

Quando sono uscite le prime foto del reboot di Sex and the City, dal titolo And Just Like That…, i fan hanno ritrovato tre delle loro beniamine a spasso per le strade di New York: un po' invecchiate, com'è normale che sia, ma sempre glamour e chic. Il nuovo capitolo della saga infatti si concentrerà sulle vicende sentimentali di Carrie, Charlotte e Miranda, visto che Kim Cattrall, la famosa Samantha Jones, non farà parte del cast. Il trio però sembra essere tornato un quartetto: l'attrice Sarah Jessica Parker ha condiviso una foto su Instagram in cui appaiono quattro donne abbracciate, tutte sorridenti e alla moda. Chi è la quarta attrice? Il suo personaggio prenderà il posto di Samantha?

Il nuovo personaggio di Sex and the City

Nell'ultima foto dal set postata da Sarah Jessica Parker, l'attrice che interpreta Carrie Bradshaw, si vede una new entry: si tratta dell'attrice americana Nicole Ari Parker, classe 1970, che nella serie interpreta Lisa Todd Wexley, descritta come una mamma di tre bambini con una carriera di documentarista e un appartamento a Park Avenue. Il suo ingresso nel cast era già stato annunciato qualche settimana fa, ma è la prima vola che la vediamo sul set, insieme a Miranda Carrie e Charlotte. In questa foto appare con un abito a righe bianco e rosa pompelmo off shoulder, una vistosa collana e un sorriso incorniciato da un rossetto rosso fuoco. Una donna in carriera quindi, dallo stile elegante e originale, che forse diventerà molto amica del terzetto: abbastanza da sostituire Samantha? Nel cast di And Just Like That… ci sono state molte new entry, ma nessuna era mai apparsa abbracciata alle altre.

C'è una nuova Samantha nello show?

La stessa Sarah Jessica Parker lancia un indizio nella caption della foto: "Passerei tutta la notte a cantare canzoni d'amore anni Settanta con queste tre donne". Segno quindi di un rapporto di complicità e vicinanza, da amiche. Forse il trio diventerà effettivamente un quartetto: l'aggiunta di un personaggio di colore tra le protagoniste può essere una risposta alle richieste dei fan di vedere una serie più inclusiva e al passo con i tempi. I fan, nei commenti, la chiamano già "la nuova Samantha": chi con curiosità, chi con nostalgia di Kim Cattrall, che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici e memorabili dello show. Intanto, foto dopo foto, cresce l'attesa: le tre protagoniste stanno condividendo alcuni look destinati a diventare iconici (come l'abito con i fiori disegnati che indossa Charlotte). Bisognerà avere ancora un po' di pazienza: l'uscita delle puntate è prevista per la fine dell'anno.