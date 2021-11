Le Lollipop ieri e oggi: come sono cambiate le ragazze della band di Popstars Ricordate le Lollipop, la girl band italian nata nel programma Popstars? Nei primi anni 2000 ha letteralmente spopolato ma ad oggi le cinque ragazze Marta, Marcellina, Roberta, Dominique e Veronica hanno preso altre strade. Come sono diventate? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le Lollipop, la band nata nell'iconico programma Popstars? Erano i primi anni 2000 quando Daniele Bossari lanciò su Italia 1 l'esclusivo format, una "forma primordiale" degli attuali talent show nel quale decine di ragazze mettevano alla prova le loro doti canore per entrare a far parte di un gruppo tutto al femminile. Alla fine a spuntarla furono Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu, che a partire da quel momento diede vita a una carriera di successo. La loro prima hit Down, down, down spopolò, tanto da portarle fino al palcoscenico di Sanremo. Che fine hanno fatto oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Che fine hanno fatto le Lollipop?

Le Lollipop sono la prima girl band formata "a tavolino" in un programma tv ma, nonostante ciò, all'inizio degli anni 2000 hanno letteralmente spopolato, basti pensare al fatto che il primo singolo Down, down, down ha venduto 42mila copie solo nella settimana del debutto. Un album di canzoni in inglese, un tour in giro per l'Italia, il Festival di Sanremo 2002 (al quale hanno partecipato con Batte forte): Marta, Marcellina, Veronica, Roberta e Dominique sembravano non avere rivali in quel periodo storico.

Marcella Ovani

Nel 2005, complici i dissapori e il successo in declino, la band decide di sciogliersi. Oggi, dopo vari tentativi di reunion, sono Marta, Marcella e Veronica ad aver ripreso le attività, esibendosi spesso in varie città d'Italia, anche se in contemporanea continuano con i loro impegni da soliste.

Veronica Rubino

La trasformazione delle Lollipop da Popstars a oggi

Per vedere come sono diventate le Lollipop basta spulciare i loro profili social. Marcellina ha detto addio ai capelli corti e ora non solo ha un aspetto più maturo ma si diverte anche a provocare i fan tra maxi scollature e tacchi a spillo. Marta Falcone, la Victoria Beckham italiana, ha abbandonato la musica ma il dettaglio che balza subito all'occhio è che è rimasta identica a 20 anni fa.

Marta Falcone

È sempre bellissima, propio come se il tempo non fosse mai passato. Veronica ha detto addio al taglio scalato in stile mullet, ora porta i capelli lunghi e lisci, ma, nonostante l'avanzare dell'età, non ha perso il sorriso smagliante che da sempre la caratterizza.

Dominique Fidanza

Dominique, invece, non ha un profilo social ma sul web circola alcune sue foto in cui, fatta eccezione per la chioma più lunga, non sembra essere cambiata. La più attiva nel mondo dello spettacolo è Roberta Ruiu che, complice l'esperienza a Uomini e Donne, oltre a essere influencer, calca spesso i red carpet più ambiti del nostro paese, primo tra tutti quello di Venezia. Anche lei è mamma e spesso si immortala in compagnia dei figli sui social.