Le infinite variazioni sul tema di Giorgio Armani: a Milano sfilano i classici (ma più romantici)

In questa quarta giornata di Milano Fashion Week arriva la sfilata di Giorgio Armani, dal titolo “Notturno”: chi cercava la novità resterà deluso, Armani rielabora i classici con tocchi romantici e colorati. La donna che immagina si muove dal crepuscolo all’alba (e viceversa) fluttuando in abiti lucenti, camminando a passo sicuro in scarpe basse e stringate.