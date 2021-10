Lapo Elkann in viaggio di nozze con Joana Lemos: niente completi e cravatte, è casual in jeans e sneakers Lapo Elkann e Joana Lemos sono in viaggio di nozze in Arabia Saudita e nelle ultime ore hanno condiviso il primo scatto social. Oltre a essere apparsi innamoratissimi, si sono mostrati in un’inedita versione casual e comoda.

A cura di Valeria Paglionico

Sono finiti i tempi in cui Lapo Elkann veniva definito lo "scapolo d'oro" del nostro paese, dopo aver incontrato Joana Lemos ha messo la testa a posto, tanto da essere arrivato a compiere il grande passo. A inizio ottobre si è sposato ma solo di recente ha rilasciato alcune foto della spettacolare cerimonia organizzata in Portogallo, la terra natale di lei. I due non potrebbero essere più innamorati e lo hanno dimostrato con i primi scatti del loro viaggio di nozze. Sarà perché vuole godersi al massimo il relax o semplicemente perché ha lasciato a casa gli abiti da lavoro, ma la cosa certa è che il rampollo di casa Agnelli si è mostrato in una versione inedita.

La luna di miele di Lapo Elkann e Joana Lemos

Lapo Elkann e Joana Lemos sono in luna di miele e, dopo aver tenuto top secret tutti i dettagli del viaggio, sono finalmente tornati sui social, rivelando una delle tappe del viaggio. Il primo scatto da marito e moglie è stato realizzato ad AlUla, in Arabia Saudita, dove i due si sono lasciati immortalare nel bel mezzo di un suggestivo deserto con delle rovine millenarie alle loro spalle. A postare la foto è stato il rampollo di casa Agnelli, che su Twitter ha scritto: "In viaggio di nozze con Joana. Vi mando un saluto da AlUla, Arabia Saudita. Patrimonio Unesco, colmo di storia e tradizioni. Le persone sono accoglienti, un palmeto immenso, le rovine millenarie, in lontananza il mare cristallino. Grazie al fratello Teo per averci accolto".

I look casual per il viaggio di nozze

La luna di miele di Lapo e Joana? È all'insegna dell'esplorazione e dell'adrenalina tra viaggi in fuoristrada, giri in elicottero e location suggestive. Per un'esperienza tanto dinamica i due non potevano che lasciare i loro abiti eleganti a casa, dando spazio a qualcosa di comodo e casual. L'ex scapolo d'oro ha detto temporaneamente addio a completi su misura e cravatte, preferendo jeans, sneakers e camicia militare portata sbottonata sul petto. Joana, invece, ha optato per pantaloni e top nero, abbinando il tutto a una camicia over in bianco e a un paio di stivaletti da trekking. Tra un'avventura e l'altra non è mancato il romanticismo: i due non hanno esitato a scambiarsi dei teneri baci di fronte la macchina da presa.