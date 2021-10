Il matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos: frac su misura per lui, abito bianco strapless per lei Lapo Elkann e Joana Lemos si sono sposati lo scorso 7 ottobre ma solo nelle ultime ore hanno rilasciato alcune foto del matrimonio (pubblicate in esclusiva sul settimanale Chi). Cosa hanno indossato per le nozze in Portogallo? Il rampollo di casa Agnelli ha scelto il classico frac, la moglie un abito essenziale ma super elegante.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso 7 ottobre è stata una giornata davvero magica e speciale per Lapo Elkann e non solo perché è stato il suo compleanno: il rampollo di casa Agnelli ha sposato Joana Lemos, coronando così il suo sogno d'amore. La cerimonia si è svolta in Portogallo, il paese natale di lei, ed è stata blindatissima, tanto che solo oggi sono state pubblicate le prime foto dei neo-coniugi. I due hanno concesso un'esclusiva al settimanale Chi ma non lo hanno fatto a scopo di lucro ma per una causa benefica: il ricavato verrà dato in donazione alla Fondazione Laps di cui Lapo è presidente e Joana la vice. Il dettaglio degli scatti che ha attirato le attenzioni del pubblico? I look tradizionali ed elegantissimi degli sposi.

Il matrimonio a tema tropical di Lapo Elkann

Lapo e Joana hanno organizzato il loro matrimonio in Portogallo, per la precisione a Tavira nell'Algarve, e al loro fianco hanno voluto solo le famiglie e gli amici più cari, dando prova di voler vivere la loro relazione in modo discreto. Il loro motto? "Il vero amore è riservato, privato e intimo". Il rampollo è arrivato sull'altare in una Fiat 500 old school, così da rendere omaggio al nonno Gianni Agnelli, mentre al termine della cerimonia è salito a bordo di una 500 Spiaggina elettrica in compagnia della moglie. I festeggiamenti sono stati a tema Tropical con arredamento e atmosfera esotica e musica sia portoghese che italiana. Tra gli ospiti speciali, il cantante portoghese Tony Carreira e i Gipsy Kings, la band preferita dal nonno di Lapo, Gianni Agnelli.

I look bridal tradizionali di Lapo Elkann e Joana Lemos

Lapo Elkann e Joana Lemos non hanno rinunciato alle tradizioni in fatto di look bridal e hanno scelto qualcosa di estremamente classico per il loro grande giorno. La sposa ha puntato su un abito essenziale ma allo stesso tempo super elegante, un modello in raso disegnato da Frida Giannini, con la scollatura dritta e strapless e la gonna lunga e sinuosa. Ha tenuto il collo libero dai gioielli ma non ha rinunciato agli orecchini pendenti preziosi, messi in risalto da un raccolto bon-ton. Lapo ha invece indossato un classico frac con tanto di panciotto e papillon bianco, tutto realizzato su misura per lui da Rubinacci, il suo sarto napoletano.