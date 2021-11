L’amore è tutto: l’inno in musica di Monica Bellucci e Willow Smith a un valore universale L’amore è tutto: è il cortometraggio realizzato da Cartier assieme a 12 amici della Maison. L’inno ribadisce quanto l’amore sia universale, in ogni sua forma.

A cura di Giusy Dente

in foto: Monica Bellucci e Willow Smith, in Love is all

Ci hanno scritto canzoni e poesie, lo abbiamo visto raccontato in film e serie tv, i romanzi al riguardo non si contano neppure e non c’è essere umano che non si sia posto almeno una volta, in milioni di anni di storia umana, la fatidica domanda: che cos’è l’amore? Ci hanno provato in tanti a dare una risposta: si è interrogata la scienza, si è interrogata la filosofia, si è interrogata la religione. E si è interrogata anche Cartier: in un cortometraggio ha provato a raccontare l’amore e a lanciare un messaggio universale, avvalendosi di tanti amici della Maison.

L'amore è tutto

Love is all cantano Monica Bellucci, Mariacarla Boscono, Willow Smith, Lily Collins e altri otto volti noti, tutti amici della Maison Cartier. Il cortometraggio corale che hanno realizzato, sfidando la gravità dentro una scatola rossa di Cartier, intende celebrare questo sentimento, dargli un senso. L’amore diventa il centro del loro inno gioioso, in cui ciascuno ha portato la propria personalità, la propria visione artistica e umana. Nel video, girato tra Parigi, Los Angeles e Shanghai, compaiono anche Ella Balinska, Khatia Buniatishvili, Mélanie Laurent, Troye Sivan Annabelle Wallis, Jackson Wang e Maisie Williams. Tutti e dodici gli interpreti hanno trovato piena aderenza tra i loro valori e quelli di Cartier, la cui filosofia è sempre stata improntata a valorizzare l’unicità. E l'amore, nel suo essere qualcosa di unico, è anche qualcosa di universale. Ci ha pensato la regista e fotografa di moda britannica Charlotte Wales a tradurre tutto questo in immagini.

in foto: un’immagine di Love is all

Il risultato è un film brioso in cui viene dato spazio alla singolarità degli interpreti coinvolti e alle interazioni tra loro, perché la bellezza dell’unicità è che brilla ancora di più, quando viene messa assieme alle altre. Ne viene fuori uno scambio che è fonte di arricchimento e crescita per tutti. Questo è qualcosa in cui il brand crede moltissimo: solo superando le apparenti barriere della diversità si può scoprire quanta meraviglia ci sia nell'unicità di ciascuno e quanto si possa imparare gli uni dagli altri, diventando migliori, diventando persone libere e felici. Tutto questo acquista ancora più importanza alla luce delle imminenti festività natalizie, che solitamente si trascorrono assieme alle persone care, in famiglia o con gli amici. Le luci del video, il rosso e i cristalli richiamano quelle calde atmosfere di festa, quel clima di unione e di felicità che solo l'amore, in qualunque forma, sa dare. Perché, come canta l'inno di Cartier: l'amore è tutto.