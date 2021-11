Lady Diana, i messaggi nascosti nei look: lo stile della principessa raccontava cosa avveniva a corte I Royals non scelgono mai i loro look a caso, gli abiti e gli accessori sfoggiati nascondono sempre dei messaggi ben precisi. Lady Diana non faceva eccezione negli anni ’80 e ’90: le sue scelte di stile rivelavano tutto ciò che accadeva a corte, anche se i sudditi non ne erano consapevoli.

A cura di Valeria Paglionico

La principessa Diana potrà anche aver perso la vita più di 20 anni fa ma continua a essere una delle donne e delle Royals più amate della storia. In molti ricordano il suo sorriso dolce, la sua capacità di empatizzare con i più bisognosi e soprattutto la sua passione per la moda. La cosa che in pochi sanno è che, oltre ad aver lanciato tendenze che hanno fatto storia, Lady D. ha anche lanciato dei precisi messaggi attraverso gli outfit sfoggiati. Gli abiti, i completi e gli accessori scelti per apparire in pubblico in molte occasioni rivelavano tutto ciò che stava accadendo a Palazzo.

I Royals non scelgono mai i look a caso

L'esperta reale Elizabeth Holmes ha scritto il libro HRH: So Many Thoughts on Royal Style e al suo interno ha dato voce ai messaggi nascosti nei look dei Royals, prima tra tutte Lady Diana. È importante sapere che tutti gli outfit sfoggiati dai Windsor non sono mai scelti a caso, sono sempre premeditati e realizzati con degli scopi ben precisi. Prendersi cura del proprio guardaroba è un vero e proprio lavoro per i membri della famiglia reale, soprattutto per le donne, che negli anni hanno capito il potenziale dei colori e dei capi indossati in pubblico. Così facendo, anche quando si limitano a presenziare a un evento senza intervenire, riescono a urlare a gran voce il loro pensiero.

L'evoluzione dello stile di Lady Diana

Come si è evoluto lo stile di Lady Diana? Negli anni '80 non era particolarmente alla moda, indossava solo maglioncini colorati e look che ricordavano quelli di una teenager. Dopo aver capito che i media le davano un'enorme attenzione, ha cominciato a osare e a seguire le tendenze del momento. Il messaggio nascosto dietro quel cambiamento? Il matrimonio cominciava a vacillare e voleva dimostrarlo anche attraverso gli outfit. Negli anni '90 ha continuato a usare la moda a suo favore, dando vita all'immagine di sé che desiderava: una donna che voleva competere con Carlo (risale proprio a quel periodo l'iconico "vestito della vendetta"). Nel momento in cui è passata alle gonne corte ha infine dato prova di volersi godere la sua libertà lontana dalle etichette reali ed è stato proprio quello il periodo più raggiante della sua vita.