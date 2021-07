Lady Diana e il divorzio da Carlo: quand’è che la principessa decise di mettere fine al matrimonio Il matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo è durato circa 15 anni e tutti conoscono il suo tristissime epilogo. Quand’è, però, che la Duchessa si rese conto che il divorzio era l’unica via d’uscita da quella vita infelice e tormentata?

A cura di Valeria Paglionico

Sul matrimonio di Lady Diana e il principe Carlo è stato detto praticamente tutto, è stato definito infelice, burrascoso, "troppo affollato" a causa della presenza di Camilla Parker Bowles e alla fine è arrivato a un terribile capolinea nel 1996, ovvero dopo ben 15 anni dal fatidico sì. C'è chi dice che sia stata colpa dell'amante dell'erede al trono, chi ritiene che il divorzio sia stata una decisione presa dalla regina, in quanti, però, sanno qual è il momento esatto in cui la compianta principessa si accorse che le cose così non potevano andare avanti? La decisione di separarsi dal marito sarebbe arrivato durante un terribile Natale passato a Sandringham e nella questione sarebbe stato coinvolto anche William

Il momento in cui Diana capì di non amare Carlo

Era l'estate del 1992 quando il principe William, che all'epoca aveva 10 anni, venne operato alla testa dopo un brutto incidente, stava infatti giocando con i compagni di scuola quando venne colpito da una mazza da golf. Diana rimase tutta la notte in ospedale con lui ad aspettare che si riprendesse, mentre Carlo andò all'Opera per prendere parte a un evento ufficiale per preservare l'ambiente. Neanche per un istante il principe provò a modificare i suoi impegni, così da accertarsi delle condizioni di salute del figlio. La cosa provocò un immenso dolore nell'animo di Diana, tanto che, almeno secondo gli esperti reali, sentì svanire ogni tipo di affetto che provava per il marito.

Dal Natale a Sandringham al divorzio

A peggiorare la situazione fu un terribile Natale passato a Sandringham, un luogo che Diana non amava particolarmente ma che continuava a frequentare per rendere felice il marito. All'epoca lei e Carlo dormivano in camere separate perché non riuscivano a trovare un punto di incontro e, una volta capito che la situazione era arrivata a un punto di non ritorno, la principessa prese una decisione drastica: voleva divorziare. Il resto è leggenda: dopo interviste shock, amanti veri o presunti e il tentativo di passare il più tempo possibile con i figli, Diana ha perso tragicamente la vita. Le sarebbe accaduto lo stesso se il matrimonio con l'erede al trono fosse andato a gonfie vele?