Labbra overlining: dobbiamo davvero ingrandire le labbra con il trucco per sentirci belle? Non sempre il make up è un alleato: tra le ultime tendenze spicca l’overlining, la tecnica di ingrandire le labbra con il make up. Quando è realizzato alla perfezione permette di ottenere un risultato armonioso e proporzionato, ma la maggior parte delle volte la situazione sfugge di mano e si trasforma in un vero disastro.

A cura di Federica Ambrogio

Diciamolo: almeno una volta abbiamo guardato con occhi perplessi quelle labbra disegnate fuori dal contorno naturale al fine di renderle più grandi e rimpolpate. E non lo abbiamo fatto solo con la vicina di casa che è rimasta ancorata negli anni '90 ma anche guardando le foto di Chiara Ferragni e tantissime altre influencer che di tanto in tanto si fanno sfuggire la situazione di mano e la matita labbra prende una vita tutta sua. Sembra che la tendenza overlining per ingrandire le labbra con il make up sia uno dei trend più gettonati degli ultimi tempi, ma la verità è che se non è fatto bene, e quasi mai lo è, rischia di diventare un vero disastro.

Labbra XL con il make up: quando la situazione sfugge di mano

Lo abbiamo visto più di una volta, e ogni volta ci siamo chiesti (o almeno io l'ho fatto) se era davvero il caso di creare quell'orrendo trucco labbra e se chi lo indossava non si era specchiato prima di uscire. La tendenza labbra overlining può essere utile per dare una forma più armoniosa a labbra ultra sottili, ma quando la situazione sfugge di mano e il contorno labbra viene creato ben distante da quello naturale tentando di ottenere un effetto di maggiore volume il risultato è tutt'altro che armonioso. Succede quando si utilizza ad esempio una matita molto più scura del rossetto e si crea un contorno labbra poco definito e preciso allontanandosi dalla linea naturale: le labbra appaiono si più grandi, ma invece che creare un risultato da far invidia ci si avvicina di più ad un effetto joker.

Dobbiamo davvero ingrandire le labbra per sentirci belle?

A indossare labbra dal formato XL spesso sono ragazze meravigliose, con labbra naturalmente definite e proporzionate. Quasi come se i tratti che ci ha regalato madre natura non fossero abbastanza neanche quando tutto è al posto giusto. Che poi diciamolo, non esiste un posto giusto o sbagliato, così come non esiste la perfezione. Ognuno è bello a modo suo, anche con le labbra sottili o leggermente asimmetriche. E lo è sicuramente di più con labbra naturalmente "imperfette" piuttosto che con labbra martoriate da un contorno esagerato e creato in modo poco preciso e disordinato. È davvero il caso quindi di ingrandire le labbra con il make up fino a diventare quasi un quadro comico solo per seguire un trend indossato dall'influencer di turno, che la maggior parte delle volte lo indossa persino nel modo sbagliato e tutt'altro che valorizzante? La risposta è semplice: no. Nel 2021 dovremmo imparare ad esaltare la nostra bellezza naturale anche con i nostri difetti, senza dover rincorrere a tutti i costi la bellezza perfetta che vediamo a volte sui social: spesso è frutto soltanto di Photoshop.