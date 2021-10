La trasformazione di Renée Zellweger: l’attrice è irriconoscibile sul set del nuovo film Renée Zellweger è sul set di una miniserie crime, in cui interpreta il ruolo di una spietata assassina. Per esigenze di copione ha nuovamente dovuto stravolgere la sua immagine, come già fatto per portare sul grande schermo l’amatissima Bridget Jones. Per questa nuova sfida fisica non è ingrassata davvero, ma è comunque irriconoscibile.

A cura di Giusy Dente

Il mondo del cinema ha le sue esigenze e sono tantissime le storie di attori e attrici che, per calarsi al meglio nelle ruoli loro assegnati, hanno dovuto stravolgere letteralmente la loro immagine. Non sempre sono bastati un po' di trucco e una parrucca: c'è chi è dovuto ingrassare o viceversa dimagrire decine di chili, per allinearsi al copione. Così è stato per Alessandro Borghi, quando ha portato sul grande schermo la storia di Stefano Cucchi: ha perso 18 chili. E lo stesso ha fatto Joaquin Phoenix nel film Joker: 25 chili in meno. La bellissima Charlize Theron ai tempi di Tully per interpretare Marlo (una donna in sovrappeso) è ingrassata e poi dimagrita di ben 22 chili. E ha dovuto incrementare il numero di chili anche Renée Zellweger per calarsi nei panni di uno dei suoi più amati personaggi: la buffa e adorabile Bridget Jones. L'attrice è tornata sul set e nuovamente si trova alle prese con un personaggio dalla fisicità molto diversa dalla sua: le prime immagini mostrano una trasformazione incredibile, anche se c'è un trucco.

Renée Zellweger nei panni di un'assassina

L'attrice, reduce dal premio Oscar per l'interpretazione di Judy Garland nel biopic Judy, è ora sul set di The Thing about Pam. In questa miniserie crime di NBC è alle prese col ruolo di un'assassina condannata all'ergastolo. Si tratta di una storia vera, quella di Betsy Faria, uccisa nel 2011 con 55 coltellate. Inizialmente si pensò che il colpevole fosse il marito, condannato e poi scarcerato dopo aver ingiustamente scontato quattro anni. Una volta riaperte le indagini, queste portarono a Pam Hupp, un'amica della vittima: il movente dell'omicidio sarebbero stati i soldi. La Hupp è stata condannata all'ergastolo, ma si è sempre dichiarata innocente.

La trasformazione di Renée Zellweger

Le esigenze di copione richiedevano una fisicità abbondante per questo ruolo, ma stavolta la 52enne non ha dovuto mettere sù peso, come aveva fatto per Bridget Jones. Nessuna abbuffata quindi: le sono infatti state fornite una tuta, una parrucca e delle protesi facciali, che una volta indossate stravolgono completamente il suo aspetto. Si tratta insomma di ciccia finta, di un costume imbottito, necessario per somigliare alla spietata assassina Pam Hupp. L'attrice è irriconoscibile!