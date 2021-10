La regina Elisabetta si prende una pausa: perché ha cancellato il viaggio in Irlanda del Nord Che cosa succede all’inossidabile sovrana? Elisabetta II è apparsa in pubblico con un bastone qualche giorno fa e ora è costretta a rinunciare “a malincuore” a un viaggio in Irlanda del Nord. Tutti piccoli indizi che, messi in fila, fanno preoccupare i sudditi per le condizioni di salute di Sua Maestà.

A cura di Beatrice Manca

La regina Elisabetta ha annullato una visita di due giorni in Irlanda del Nord su consiglio dei medici, che le hanno chiesto di "stare a riposo". La nota di Buckingham Palace ha colto tutti di sorpresa, facendo preoccupare i sudditi: che cosa succede all'inossidabile sovrana? Prima è apparsa in pubblico con un bastone, poi i gossip (mai confermati) sul divieto di concedersi il drink serale e infine il viaggio cancellato. In molti temono per la sua salute: fino a questo momento la regina, 95 anni, ha svolto i suoi doveri con la precisione di un orologio svizzero. La nota di palazzo però rassicura tutti e svela il motivo del cambiamento dei piani.

la regina Elisabetta ad Ascot

Perché i medici hanno consigliato alla regina di riposare

La regina Elisabetta ha accettato "con riluttanza" il consiglio dei medici: ha cancellato il viaggio in Irlanda del Nord e per i prossimi giorni resterà a Londra. "La regina è di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord", specifica il comunicato. Ma questo non significa che sia a oziare sul divano, anzi: continuerà a seguire il programma della sua fitta agenda. Martedì sera, ad esempio, ha tenuto un ricevimento al Castello di Windsor per dirigenti d'azienda e per tutta la serata è apparsa di ottimo umore e in perfetta salute. Il motivo della rinuncia al viaggio non è legato alla sua salute, come conferma una fonte al Telegraph: anche se la regina è in forma smagliante ha comunque 95 anni e la sua agenda è fitta come quarant'anni fa. Troppo, secondo i medici.

La regina Elisabetta durante un ricevimento a Buckingham Palace

In particolare, il consiglio è quello di ridurre i viaggi lunghi, anche in previsione del Giubileo del 2022. Da quando è tornata dalle vacanze a Balmoral, Elisabetta II ha già partecipato a sette impegni pubblici, tra cui un viaggio a Cardiff. I medici le hanno chiesto quindi di rallentare per "risparmiare" le energie e non affaticarsi troppo prima dei grandi festeggiamenti: viaggerà, ma solo per gli eventi più importanti, come la conferenza sui climatici a Glasgow. Del resto lei stessa ha detto che l'età è solo un numero: ha rifiutato il premio "Oldie Of The Year" specificando di non sentirsi affatto vecchia, anzi. A giudicare dalle foto più recenti, non stentiamo a crederle!