Due sono le grandi passioni della regina Elisabetta: i cani corgi e i cavalli. Ma ce n'è anche una terza: la guida. A 95 anni compiuti, la sovrana non rinuncia al piacere di mettersi al volante della sua Range Rover. Il 2 luglio è stata fotografata mentre si dirigeva in macchina verso il Royal Windsor Horse Show, una competizione equestre internazionale. Gilet imbottito, camicia bianca e sorriso smagliante: la regina è apparsa in ottima forma e serena, dopo il difficile periodo trascorso in primavera tra la perdita del marito e le polemiche sollevate dalle rivelazioni di Harry e Meghan in televisione.

in foto: la regina Elisabetta in auto a Balmoral nel 2014

La regina è stata anche autista e meccanico

Forse non tutti sanno che la regina ha imparato a guidare molto presto: durante la seconda guerra mondiale infatti è stata formata come autista e meccanico per i camion e per le ambulanze. Sapeva cambiare le gomme e riparare i piccoli guasti al motore. All'epoca Elisabetta II era giovanissima, ma i tempi richiedevano l'impegno di tutti, principesse incluse. La passione per i motori le è rimasta: spesso l'abbiamo vista guidare il suo fuoristrada per i campi della tenuta di Balmoral, quando è in cerca di un po' di pace. Curiosità: alla regina non è mai stato chiesto di sostenere il classico esame di guida, quindi è l'unica inglese a poter guidare senza patente. Questa volta ha deciso di dispensare l'autista e di recarsi a un evento ufficiale da sola. Accanto a lei c'era la sua dama di compagnia, Annabel Whitehead: chissà come ci si sente a ricevere un passaggio dalla regina in persona.