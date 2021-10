La regina Elisabetta riappare in versione “agreste”: foulard e impermeabile per piantare alberi con Carlo Non vedevamo la regina da un paio di mesi, cioé dal suo arrivo a Balmoral per le vacanze estive. Ora Elisabetta II torna ai suoi impegni ufficiali in pubblico, ma nel luogo che ama di più: la campagna. Inossidabile nei suoi 95 anni, ha piantato un faggio insieme al figlio Carlo: un simbolico passaggio di testimone?

Dopo due mesi di assenza, la regina Elisabetta riappare in pubblico insieme al principe Carlo: stavolta però niente taglio di nastri, doveri ufficiali o cappottini in colori pastello. Madre e figlio infatti sono stati immortalati mentre trapiantano insieme un faggio nella tenuta di Balmoral. Il Giubileo di Diamante si avvicina etra le iniziative previste c'è anche un programma di rimboscamento su scala nazionale. A dare il via alla stagione della piantumazione ci hanno pensato la sovrana, che a 95 anni compiuti è ancora innamorata della vita in campagna: giacca cerata, stivali e l'immancabile foulard stampato sul capo.

Non vedevamo la regina da un paio di mesi, da quando cioé era arrivata a Balmoral in tailleur rosa per godersi le vacanze estive nella sua tenuta scozzese. Ora che l'estate è finita la regina è tornata ai suoi impegni ufficiali, ma nel luogo che ama di più: la campagna. La sovrana infatti ha una vera e propria passione per la vita all'aria aperta, ama cavalcare e passeggiare sulle ventose colline scozzesi.

L'abito che preferisce, forse, è proprio quello con cui è stata immortalata venerdì in Scozia: stivali in gomma e un lungo impermeabile color verde spento, probabilmente Barbour, la marca prediletta dai reali inglesi. Sul capo il foulard in seta stampata, il suo accessorio preferito, allacciato come sempre sotto al collo: quello scelto venerdì aveva un disegno di foglie verdi su fondo bianco, particolarmente adatto all'occasione.

Perché ha piantato un albero con il principe Carlo

La regina non era sola: insieme a lei c'era il principe Carlo, 72 anni, primogenito ed erede al trono. Anche lui indossava una giacca cerata sportiva, pantaloni in lana grigio chiaro e camicia bianca. Insieme hanno trapiantato un giovane albero di faggio per l’iniziativa del Queen's Green Canopy: lo scopo è il rinverdimento del Regno Unito in occasione del Giubileo di Platino del 2022.

Insieme hanno invitato tutti i sudditi a piantare un albero per il Giubileo. Un gesto di amore per l'ambiente ma anche di grande valore simbolico: Elisabetta II scoprì di essere diventata regina proprio su un albero. Precisamente, si trovava in una casa sull'albero insieme al marito Filippo quando morì il padre. Che sia un simbolico passaggio di testimone al figlio Carlo?