La regina Elisabetta II ha messo fine al suo isolamento ed è tornata al lavoro dopo aver passato mesi chiusa in diversi palazzi reali per evitare il contagio da Coronavirus. Ad accompagnarla nel suo primo impegno pubblico post-lockdown è stato il nipote, il principe William, apparso al suo fianco durante la visita agli scienziati del Defense Science and Technology Laboratory. Insieme li hanno ringraziati per il supporto vitale fornito fin da quando è scoppiata l'epidemia. La sovrana ha puntato tutto su uno dei suoi soliti look variopinti, anche se ha fatto non poco discutere per non aver indossato la mascherina anti Covid-19.

La regina Elisabetta II non indossa la mascherina

I Royals sono arrivati al Defense Science and Technology Laboratory a bordo di un elicottero privato ma è stata soprattutto la regina Elisabetta II ad attirare le attenzioni dei media, visto che questo è stato il suo primo impegno lavorativo ufficiale dopo la quarantena. Per l'occasione ha scelto un look total pink con un cappotto di cashmere firmato da Stewart Parvin, un modello con l'abbottonatura doppio petto e i bottoni neri a contrasto. Lo ha abbinato a un cappellino in pieno stile britannico dello stesso colore e decorato con dei fiori di Rachel Trevor-Morgan, a un paio di guanti neri e all'immancabile borsetta di pelle di Launer London. Il dettaglio curioso (e super criticato) è che, nonostante i 94 anni, non ha indossato la mascherina, semplicemente tutte le persone che l'hanno incontrata si sono tenute a debita distanza. Insomma, sembra proprio che sia arrivato il momento di dire "God, save the Queen".