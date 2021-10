La regina Elisabetta II è tornata: abito giallo e perle per la prima apparizione dopo l’ospedale La regina Elisabetta II ha trascorso una notte in ospedale qualche giorno fa e la cosa ha preoccupato non poco i sudditi. Nelle ultime ore, però, è tornata ad apparire in pubblico, sfoggiando un raggiante sorriso e uno dei suoi iconici look colorati e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II ha vissuto dei momenti difficili durante l'ultima settimana: dopo aver cancellato all'improvviso un viaggio in Irlanda del Nord, il suo staff ha annunciato che ha passato la notte in ospedale per alcuni accertamenti preliminari. Sebbene la situazione non sia mai stata preoccupante, i sudditi non hanno potuto fare a meno di stare in apprensione. Nelle ultime ore, però, hanno avuto la conferma del fatto che la sovrana è in splendida forma: è infatti tornata ad apparire in pubblico, anche se per il momento solo in una video call via Zoom, in occasione della quale ha sfoggiato uno dei suoi iconici look colorati.

La regina Elisabetta II è tornata a Windsor

La regina Elisabetta II è tornata al castello di Windsor dopo il beve ricovero ospedaliero e a dimostralo è la sua recente apparizione pubblica in videocall. Ha infatti incontrato virtualmente i due ambasciatori, Mr. Gunn Kim dalla Repubblica di Corea e Mr. Markus Leitner dalla Svizzera, apparendo sorridente e in forma. Certo, per il momento non è stata svelata la natura degli accertamenti ma la cosa certa è che lo staff reale ha organizzato la conferenza virtuale anche per rassicurare il popolo inglese. Si sarà trattata solo di una breve pausa dopo i numerosi impegni ufficiali delle ultime settimane?

Il look bon-ton per la videocall

Quale migliore occasione del ritorno in pubblico per sfoggiare uno degli iconici look colorati e bon-ton? È propio quanto fatto dalla regina durante la recente videocall. Si è lasciata immortalare in una delle enormi sale del castello di Windsor seduta in poltrona e con il pc davanti al viso con indosso un adorabile abito giallo in tweed con l'abbottonatura doppio petto. Al collo portava la sua tanto amata collana con tre fili di perle, anche se a fare la differenza è stato il sorriso smagliante. Acconciatura impeccabile, viso raggiante, occhiali da vista poggiati sulla scrivania: la sovrana sembra essersi ripresa al 100%.