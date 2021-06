Un passato da modella alle spalle e chissà, forse un futuro da artista davanti tutto da costruire. Kate Moss è un’icona della moda, ha lasciato il segno su ogni passerella calcata nella sua lunga carriera, che ha proseguito passando anche dall’altro lato, cimentandosi come stilista. Ma le sue passioni non hanno a che fare solo con sfilate e tendenze. La 47enne ama moltissimo i tatuaggi e nei suoi progetti, potrebbe esserci proprio approfondire questo settore. L’occasione le è stata data dall’amico Daniel Casone, un famoso tatto artist londinese. L’uomo è al momento l’unico a poter vantare un tatuaggio fatto sulla sua pelle direttamente da Kate Moss.

Kate Moss diventa tatuatrice

Kate Moss ha più di un tatto. Quello più famoso è stato realizzato addirittura dal pittore britannico Lucian Freud, grande artista del Novecento venuto a mancare dieci anni fa, che le ha disegnato nella parte bassa della schiena due rondini. I suoi quadri valgono milioni di dollari e lo stesso vale per quello realizzato sul corpo della supermodella. Un secondo è un’ancora sul polso destro e poi c'è uno smile sul braccio. Aveva probabilmente in mente di farne ancora un altro, quando ha contattato l’amico Daniel Casone, ma la situazione si è letteralmente ribaltata: "È finita con lei che tatuava me: mi ha scritto ‘Kate' con un cuore sul braccio". Questo il racconto fatto dal tatuatore, amico di vecchia data della Moss: è stato lui a ritoccare il famoso tattoo delle rondini, che col tempo stava iniziando a sbiadire. Mai si sarebbe immaginato che un giorno sarebbe stata lei a tatuargli qualcosa sulla pelle. L’episodio, però, potrebbe non essere del tutto isolato.

Progetti da tattoo artist per Kate Moss

La scritta realizzata sul braccio di Daniel Casone potrebbe essere stata solo un esercizio per fare pratica. Come riporta infatti il Mirror, i due avrebbe intenzione di andare insieme al leggendario festival di Glastonbury della prossima estate, per tatuare i presenti. In realtà il tatuatore non è nuovo alle ‘lezioni': prima di Kate Moss, si era cimentato anche con Rita Ora, difatti ha anche il suo nome sul braccio, accanto a quello della modella. "Queste persone hanno molta esperienza di vita, ma una cosa che non hanno fatto è tatuare le persone. Gli do la macchina e iniziano a tremare come una foglia. Sono fuori dalla loro zona di comfort, ma è un'esperienza indimenticabile" ha raccontato il 38enne. Lui si è prestato a fare ‘da cavia', consapevole dell'inesperienza della modella: "È stato piuttosto doloroso perché non sapeva cosa fare ed è andata abbastanza in profondità, ma non mi è dispiaciuto". Insomma, chi avrebbe detto di no al suo posto? È pur sempre Kate Moss!