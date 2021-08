La nuova Carrie Bradshaw è nostalgica: sul set “ricicla” le scarpe pitonate di Sex and The City Cresce l’attesa per l’uscita di “And Just Like That”, il reboot della serie cult Sex and The City. Sui social cominciano ad apparire i primi look e i costumisti hanno voluto regalare a Sarah Jessica Parker un “ritorno di fiamma”: le scarpe pitonate che indossa sul set arrivano direttamente dal guardaroba originale della serie!

A cura di Beatrice Manca

Sarah Jessica Parker, foto di archivio

Ogni appassionata di Sex and The City lo sa: la storia d'amore più importante della serie non è quella tra Carrie Bradshaw e Mr Big, ma tra Carrie e le sue scarpe. Una passione che il reboot della serie, And Just Like That, intende onorare. Tra i nuovi look della protagonista avvistati sul set spunta una "vecchia fiamma": l'attrice Sarah Jessica Parker indossa infatti un paio di scarpe con tacco pitonate che arrivano direttamente dal guardaroba originale della serie. I costumisti hanno condiviso la foto dei due look su Instagram, scherzando su questa moderna storia d'amore: "Quando una scarpa incontra una ragazza a New York e poi la incontra di nuovo…"

Carrie in ‘And Just Like That' con le scarpe pitonate

Cresce l'attesa per l'uscita di And Just Like That…, il reboot della serie cult Sex and The City firmato Hbo: le protagoniste originali (ad eccezione di Samantha Jones) sono ormai delle splendide cinquantenni alle prese con le relazioni, la carriera e…la moda, ovviamente. Sapendo quanto è importante la moda nello show, Hbo ha account dedicato esclusivamente ai costumi della serie, @Andjustlikethatcostumes. Qui, tra le varie anteprime, è spuntato un nuovo look di Carrie: un abito con la schiena scollata con sfumature blu e arancio, indossato con cappello e pump pitonate. Se pensate di aver già visto le scarpe, avete ragione: si tratta di un paio di Miu Miu vintage con platform e oblò open-toe, un modello che Sarah Jessica Parker aveva già indossato nella serie originale. I costumisti pubblicano entrambi i look: la prima scena mostra Carrie mentre corre per New York, nella seconda passeggia sul set di And Just Like That con l'abito vintage di Judy Hornby Couture. Un amore che dura a distanza di anni.

Carrie Bradshaw dice addio alle Manolo Blahnik?

La serie cult degli anni Duemila contribuì a lanciare moltissimi brand, tra cui Manolo Blahnik, lo stilista delle scarpe preferite di Carrie: il suo personaggio era così ossessionato da quelle scarpe che presero il posto (momentaneamente) perfino dell'anello di fidanzamento. Ma nel reboot, a giudicare dai primi look apparsi sui social, Carrie calzerà soprattutto altri brand. Qualche esempio? Le mary-jane con plateau firmate Celine della prima foto ufficiale, i sandali colorati Saint Laurent e ancora le Miu Miu pitonate. Ma niente paura: sono state avvistate sul set anche un paio di Manolo Blahnik, anzi "il" paio di Manolo Blahnik. Parliamo delle scarpe blu con il fermaglio scintillante con cui Big fece la proposta a Carrie: riuscite ad immaginare nulla di più romantico?