La french manicure è una delle nail art più amate di sempre: l'unghia nude con la lunetta bianca è un vero must have per una manicure essenziale ed elegante, che negli anni abbiamo visto anche nelle versioni colorate oppure con la lunetta in formato micro. Per le unghie di San Valentino le french diventa a forma di cuore reinventando la forma della lunetta per una manicure romantica e originale.

Heart french manicure

La manicure di San Valentino è semplicissima da realizzare e darà alle tue unghie un tocco di romanticismo e originalità per San Valentino. È la manicure ideale per chi ha le unghie di media lunghezza, preferibilmente con la punta arrotondata o meglio ancora a mandorla. La sua semplicità di realizzazione la rende una manicure adatta anche alle meno esperte: per crearla basteranno due smalti, uno nero e uno colorato. La nuance per eccellenza da abbinare allo smalto nude è ovviamente il rosso acceso, ma se non ami i colori troppo appariscenti puoi scegliere anche il nero. Non ti preoccupare se non hai un pennellino per la manicure: ti basterà utilizzare con attenzione l'applicatore dello smalto e la tua nail art di San Valentino sarà ugualmente impeccabile.

Come realizzare la french manicure a cuore

Dopo aver limato le tue unghie creando una forma arrotondata oppure a mandorla inizia a stendere gli smalti. Il primo step sarà quello di stendere su tutte le unghie un colore neutro e luminoso, come ad esempio un rosa cipria o rosa pastello. Applicalo con cura in modo uniforme per creare una base omogenea e attendi qualche minuto in modo che sia completamente asciutto prima di procedere al passaggio successivo. A questo punto potrai creare il tuo cuore sulla punta dell'unghia: con l'applicatore dello smalto oppure con un pennellino sottile da nail art crea a partire dalla metà della punta dell'unghia una piccola forma a semicerchio che ricorda la linea della lettera C, creando con il tratto una forma aperta che sale di qualche millimetro verso il centro dell'unghia. Replica la stessa forma anche sull'altra metà dell'unghia e poi colorane l'interno. Non dovrai fare altro che attendere l'asciugatura dello smalto e applicare un top coat lucido per rendere la tua manicure ancora più luminosa.