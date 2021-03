È da qualche giorno che non si fa altro che parlare di Meghan Markle e dell'intervista che ha rilasciato a Oprah Winfrey insieme al marito Harry. A far discutere sono state chiaramente le rivelazioni shock che riguardano la Royal Family, dal fatto che nessuno ha difeso la Duchessa dagli attacchi dei tabloid alle accuse razziste che ha subito quando è rimasta incinta. Se però fino a ieri la regina Elisabetta II aveva deciso di rimanere in silenzio, nelle ultime ore ha rilasciato un comunicato ufficiale, nel quale ha chiuso la questione dicendo che i Sussex verranno considerati sempre parte della famiglia. Al di là delle polemiche, la coppia ha parlato anche della seconda gravidanza:aspettano una bambina e non potrebbero essere più felici. I fan non hanno potuto fare a meno di dare subito il via al toto-nome: qual è l'ipotesi più gettonata? Naturalmente Diana, scelta che renderebbe omaggio alla compianta nonna dall'animo gentile e rivoluzionario.

L'omaggio a Diana durante l'annuncio della gravidanza

La "nuova vita americana" di Meghan ed Harry va a gonfie vele, soprattutto da quando aspettano la loro seconda figlia. La scorsa estate la Duchessa aveva vissuto la straziante esperienza di un aborto spontaneo ma ora la gravidanza sta andando avanti nel migliore dei modi. Il principe inglese non ha nascosto di essersi sentito super felice quando ha scoperto che presto avrebbe tenuto tra le braccia una femminuccia, le sue parole sono state: "Avere un bambino e poi una bambina, cos'altro puoi desiderare di più?". Sul nome, però, i due hanno mantenuto un certo riserbo, anche se in molti sono già certi del fatto che la piccola si chiamerà Diana, visto che l'annuncio della gravidanza è stato fatto a San Valentino, ovvero lo stesso giorno in cui la compianta principessa comunicò di essere incinta di Harry nel 1984.

in foto: Il ritratto di famiglia realizzato da Misan Harriman

Perché il nome Diana è sconsigliato per la bimba

La società di scommesse Betfair attualmente dà l'ipotesi Diana come la favorita con probabilità di 10/1, la scelta sarebbe un modo perfetto per onorare la principessa del Galles, alla quale Harry è sempre stato molto legato. Non si esclude, però, che i Sussex optino per qualcosa di meno convenzionale, che magari non abbia alcun legame con la Royal Family. Secondo fonti vicine, la coppia vorrebbe evitare di essere un bersaglio per i media e scegliere Diana inevitabilmente creerebbe dei paragoni con Kate e William, che hanno usato Diana come terzo nome della piccola Charlotte. Come se non bastasse, portando "sulle spalle" il peso della storia, la vita di una "Baby Diana" sarebbe carica di pressioni e di continue sfide.