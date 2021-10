La figlia di Beatrice di York si chiama Sienna Elizabeth: il doppio omaggio nascosto nel nome Tredici giorni dopo la nascita della loro bambina, Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York hanno svelato sui social il nome della loro bambina, insieme a una tenera foto dell’impronta dei piedini. Il nome è stato scelto con molta cura, in onore di due donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita della principessa.

A cura di Beatrice Manca

La royal family si allarga ed è sempre più rosa. La principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi poco tempo fa sono diventati genitori: il 18 settembre è nata la loro bambina, primogenita della coppia. A due settimane di distanza è stato svelato anche il nome della bimba, dodicesima bisnipote della regina Elisabetta: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Il nome, come previsto dai bookmaker, è stato scelto in onore della sovrana, pilastro della monarchia. Ma forse non tutti sanno che c'è un altro "omaggio" nascosto nel nome della bambina, alla nonna e al suo celebre colore di capelli.

La dedica del neopapà su Instagram

Il nome è stato svelato su Twitter dalla principessa, che rassicura tutti: mamma e figlia stanno bene. Anche il neopapà, l'imprenditore inglesi di origini italiane, ha condiviso un tenero post su Instagram: la foto dell'impronta dei piedini della bimba e una dolcissima dedica. "La nostra vita insieme è appena iniziata e non vedo l'ora di vedere tutte le meravigliose cose che ci aspettano". La piccola Sienna ha un fratello maggiore, Wolfie, nato da una precedente relazione di Mapelli Mozzi. L'imprenditore ha voluto condividere tutta la felicità della famiglia che cresce: "Sento così tanto amore e gratitudine per la mia eccezionale moglie, per Wolfie. Non voglio mai scordare questi giorni: come ha detto un mio amico, con ogni figlio cresce un cuore nuovo".

Beatrice di York

Il significato del nome e l'omaggio alla regina

Il secondo nome della bambina è un chiaro omaggio alla regina Elisabetta, la bisnonna sovrana che si appresta a celebrare il Giubileo di Diamante. Non è l'unica: anche la secondogenita di Harry e Meghan, Lilibet Diana, è stata chiamata così in onore della regina e della nonna defunta, Lady Di. Ma perché la scelta del primo nome è ricaduta su Sienna? Lo ha spiegato un amico della coppia al magazine Hello!: "Cercavano un nome italiano che iniziasse per S, in onore di Sarah Ferguson e che rispecchiasse il colore fiammante dei suoi capelli, che condivide con la figlia". Quindi un omaggio alla madre di Beatrice di York, ex moglie del principe Andrea. Non solo: c'entra anche il colore ramato dei capelli. Il termine "sienna" in inglese indica il color Terra di Siena, un bel rosso caldo e intenso. I genitori non hanno confermato questa ipotesi, ma comunque è suggestiva: che sia anche un indizio sui capelli della bambina?