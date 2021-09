La cugina del principe Carlo convola a nozze: India Hicks sposa romantica in abito damascato India Hicks, cugina nonché figlioccia del principe Carlo d’Inghilterra, ha sposato David Flint Wood. Abito grigio per lui, creazione di Emilia Wickstead per lei: la coppia si è detta sì dopo 26 anni di fidanzamento.

A cura di Giusy Dente

Cinque figli e 26 anni dopo eccoli qui, in veste di marito e moglie. India Hicks, cugina nonché figlioccia del principe Carlo, ha sposato colui che da un quarto di secolo è il suo compagno di vita, David Flint Wood. 54 anni lei e 60 lui, la coppia non aveva ancora fatto il grande passo, difatti il loro annuncio è giunto come un fulmine a ciel sereno lo scorso novembre, su Instagram. E nel giro di poco meno di un anno è stato organizzato il royal wedding: prima la cerimonia in una piccola chiesa di campagna dell’Oxfordshire, la Brightwell Baldwin Parish Church e poi i festeggiamenti.

Instagram @emiliawickstead

Royal wedding: si è sposata la cugina del principe Carlo

India Hicks è figlia di Lady Pamela Mountbatten e di David Nightingale Hicks, nipote di Lord Mountbatten, lo zio prediletto del principe Filippo. Quest'ultimo lo considerava un vero e proprio mentore, quasi una figura paterna. L'uomo morì durante un attentato terroristico: rimase ucciso per mano dell'IRA, un'organizzazione paramilitare che voleva l'unificazione della repubblica irlandese e la fine della dominazione britannica. Lei e il suo ormai marito vivono alle Bahamas dal 1996, dove la ex modella di Ralph Lauren nonché designer d'interni ora lavora nel comitato consultivo della Global Empowerment Mission, un ente no profit che assiste le famiglie in difficoltà a causa di calamità naturali. La coppia ha cinque figli: Felix, Amory, Conrad, Domino e Wesley, adottato nel 2002. E proprio la 13enne Domino ha fatto da damigella a royal wedding.

Instagram Story @davidloftus

India Hicks nel 1981 era stata una delle damigelle d’onore di Diana, il giorno del matrimonio con Carlo. Su Instagram la prediletta del principe erede al trono ha condiviso alcuni scatti del grande giorno. Ha scelto un romantico abito effetto damascato stretto in vita e accollato, con maniche lunghe e gonna a ruota. Si tratta di una creazione firmata da Emilia Wickstead, una stilista molto amata nell'ambiente royal (compresa Kate Middleton). Immancabile il velo. La parola ‘matrimonio’ sembrava non facesse parte del vocabolario della coppia. Nei loro 26 anni insieme i due non ne avevano ancora sentito il bisogno, salvo poi sorprendere tutti con la lieta notizia.