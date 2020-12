Quest'anno più che mai guardiamo al nuovo anno in arrivo con la speranza che sia migliore di quello passato:è il momento dei buoni propositi, di capire cosa ci aspettiamo e cosa vorremmo realizzare nel 2021. Anche dal lato beauty abbiamo sicuramente delle aspettative per il nuovo anno, che porterà novità e nuove tendenze. Abbiamo voglia di tornare a mettere liberamente il rossetto, senza pensare troppo a scegliere i prodotti no transfer e a lunghissima tenuta, abbiamo voglia di colori vivaci e sgargianti come il giallo luminoso proposto da Pantone come colore dell'anno e vogliamo esaltare la nostra bellezza naturale, sentendoci libere anche di uscire struccate se lo vogliamo.

Le tendenze beauty che ci aspettiamo dal 2021

Tra le tendenze che aspettiamo ardentemente per il nuovo anno c'è sicuramente quella relativa al trucco labbra. Dopo mesi e mesi di sorrisi nascosti dietro la mascherina non vediamo l'ora di poter indossare i rossetti che tanto amiamo per colorare le nostre labbra. Dal 2021 ci aspettiamo di poter tornare a truccare le nostre labbra in totale libertà e sicurezza, e di scoprire finalmente il nostro viso che fino ad oggi ha lasciato in vista soltanto gli occhi. La base viso del 2021 seguirà sicuramente l'onda del minimalismo, con fondotinta leggeri e impalpabili che esaltano la bellezza naturale e regalano luce all'incarnato. Ma dopo un anno complicato e cupo ci aspettiamo anche colori vivaci e vibranti che portino positività ed energia alla nostra routine, regalandoci anche una sensazione di sicurezza e pace. Il 2021 sarà l'anno dei colori: non solo del giallo vitaminico e del grigio intenso eletti da Pantone come colore dell'anno, ma saranno protagonisti anche il rosso soprattutto nella bella stagione per creare look audaci, il verde, soprattutto nella sfumatura del verde oliva e del verde menta, il blu brillante e il rosa raffinato.

Nel 2021 impariamo ad amare la nostra unicità

Oltre alla tendenze beauty però, dal 2021 ci aspettiamo anche consapevolezza e accettazione: in un anno difficile come il 2020 si sono mossi i primi passi per sdoganare tabù come l'acne, per accettare le imperfezioni del volto e anche le smagliature, perchè non sono i piccoli difetti a definire chi siamo e non dobbiamo di certo vergognarci se la nostra pelle non è perfetta. L'obiettivo che ogni donna dovrebbe prefissarsi per il 2021 è quello di riuscire a guardarsi allo specchio e amarsi nella propria unicità, con pregi e difetti, senza sentirsi sempre in competizione con le altre donne o sentirsi sbagliate perchè il fisico, il viso, o i capelli non sono come quelli che vediamo su Instagram. La perfezione non esiste, e ogni donna è bella proprio perchè è unica.