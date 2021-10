Kylie Jenner ristruttura casa: la cameretta del secondo figlio sembra essere uscita da un castello Kylie Jenner aspetta il secondo figlio e, sebbene manchino molti mesi al parto, sta già cominciando a prepararsi. Attualmente è alle prese con la ristrutturazione della sua enorme casa e sui social non ha esitato di mostrare in anteprima la cameretta che un giorno sarà del bebè.

Kylie Jenner aspetta il suo secondo figlio dal compagno Travis Scott: dopo che i giornali di gossip per settimane hanno parlato di una presunta gravidanza, è arrivata la conferma ufficiale dalla diretta interessata e la notizia ha lasciato senza parole i fan. Se in passato aveva preferito tenere segreta la suaprima dolce attesa, quella che le ha permesso di mettere al mondo la piccola Stormi, ora le cose sono cambiate e non perde occasione per parlare della futura vita da mamma bis (anche se le foto col pancione sono pochissime). Cosa sta facendo per prepararsi al meglio all'arrivo del bebè? Sta ristrutturando l'enorme casa americana, così da dare al nascituro una camera tutta per lui fin dai primi momenti di vita.

La stanza del figlio di Kylie Jenner è beige

Quale migliore occasione dell'arrivo di un figlio per rinnovare gli interni della propria casa? È proprio quanto sta facendo Kylie Jenner, che ha pensato bene di ristrutturare un'intera camera della sua enorme villa a pochi mesi dall'arrivo del secondogenito. Al momento non ha ancora annunciato il suo sesso ma, nonostante ciò, ha già dato il via ai lavori e non ha potuto fare a meno di dare una piccola anteprima ai followers. Ora come ora le pareti sono in un neutro beige ma non si esclude che faccia una passata di vernice colorata non appena sarà terminata la ristrutturazione.

Il letto a castello scavato nel muro

La cosa particolare è la cameretta sembra essere uscita da un enorme castello. C'è uno spazio dedicato a un divano letto, delle arcate illuminate da file di led, una serie di scaffali per esporre i giocattoli, uno spazio circolare che potrebbe diventare una finestra e una sorta di letto a castello scavato nel muro a cui si può accedere con un'apposita scaletta. Per il resto è ancora tutto disordinato, al centro della camera c'è un banco da lavoro, secchi e sacchi della spazzatura, a prova del fatto che la ristrutturazione è ancora in alto mare. Kylie Jenner, però, non ha dubbi: "Sarà fantastica".