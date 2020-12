Natale 2020 è stato un tantino diverso rispetto a quello degli anni passati, a causa della pandemia ci siamo ritrovati a trascorrere intere giornate in casa senza poter organizzate riunioni di famiglia e feste a tema. Se la maggior parte di noi ha puntato su dei look "casalinghi", su un comodo pigiama o al massimo su un maglione natalizio originale super trendy, Kim Kardashian ha pensato bene di osare, non rinunciando a un outfit da sera super griffato. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'abito con il maxi spacco laterale aveva un bustier con gli addominali "incorporati".

Natale 2020, il look di Kim Kardashian

Siete stanche di passare ore e ore ad allenarvi pur di avere degli addominali tonici? Kim Kardashian sembra aver trovato la soluzione ideale: un abito "scultura" con i muscoli dell'addome in evidenza. Lo ha sfoggiato durante la vigili di Natale passata in famiglia e non ha potuto fare a meno di mostrarlo con orgoglio sui social. Si tratta di una creazione firmata Schiaparelli caratterizzata da una gonna di raso verde brillante con un profondo spacco laterale e un bustier strapless rigido in verde scuro, la cui particolarità sta nel fatto che ha il "six pack" scolpito.

in foto: Kim Kardashian in Schiaparelli

Per completare il tutto la regina dei social ha scelto dei décolleté in pvc trasparente di Amina Muaddi, dei grossi orecchini pendenti decorati con pietre nere e un serpente dorato e una lunghissima treccia realizzata con delle extension. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare l'originale outfit, paragonando la star all'invincibile Hulk. Insomma, nonostante i Kardashian-Jenner abbiano dovuto rinunciare alla tradizionale festa spettacolare del 24 dicembre, hanno trovato lo stesso il modo per sorprendere i followers. In quante avrebbero il coraggio di replicare il look di Kim per una serata mondana?