Kitten eyeliner, la mini linea di tendenza per il trucco occhi dell’autunno 2021

A cura di Federica Ambrogio

L'eyeliner dell'autunno 2021 diventa mini: le tendenza trucco occhi porta in primo piano un eyeliner tutto nuovo, micro e sottilissimo che prende il nome di kitten eyeliner. Fratello del più celebre cat eyes, il trucco occhi con la linea di eyeliner spessa e allungata che rende lo sguardo magnetico, il nuovo trend della stagione autunnale vuole un eyeliner ultra sottile, concentrato nella parte finale dell'occhio con una piccolissima codina che si allunga verso l'esterno.

Kitten eyeliner, la tendenza trucco occhi dell'autunno 2021

Il nuovo trend per il trucco occhi spopola già da qualche tempo e Nina Park, make up artist Chanel, l'ha proposto anche sul red carpet del Met Gala. Il kitten eyeliner è una linea di eyeliner molto sottile che sta bene a tutte le forme dell'occhio e che definisce lo sguardo in modo sofisticato ed essenziale: un look pulito e più semplice da realizzare rispetto alla classica linea di eyeliner grafico da creare con un eyeliner in penna oppure in gel, utilizzando un piccolo pennellino per realizzare una linea precisa e definita.

Come creare il kitten eyeliner

Il kitten eyeliner parte con un tratto molto sottile dall'angolo interno dell'occhio, creando la linea molto vicina alle ciglia. La linea viene poi prolungata seguendo la forma dell'occhio: una volta raggiunto l'angolo esterno basterà inclinare leggermente la penna o il pennello creando una minuscola aletta o triangolino verso l'alto. Trattandosi di linee mignon questo tipo di eyeliner è più facile da realizzare e anche le imprecisioni e le lievi asimmetrie si noteranno meno. Un'ottima alternativa per chi ama l'eyeliner ma non ha una manualità ultra precisa.

I prodotti da provare per realizzare l'eyeliner perfetto

Per creare il perfetto kitten eyeliner il prodotto migliore da utilizzare è un eyeliner liquido in penna, perfetto per realizzare linee precise e pulite. Da provare il nuovo Cat Eye Ink di Pixi, un eyeliner in penna dalla punta obliqua che rende facile creare il perfetto look cat eye su qualsiasi occhio. Tra le ultime novità c'è anche il Perfect Strokes di Rare Beauty: liquido e opaco, la sua linea ultra sottile permette di disegnare linee spesse o sottili con estrema precisione e controllo. Se preferisci l'eyeliner in crema il prodotto che fa per te è il Tarteist™ Liner Peinture di Tarte: ispirato ai tubetti di colore dei pittori, l'eyeliner in crema è perfetto per creare linee precise dal colore intenso. Scopri nella gallery tutti i prodotti da utilizzare per il tuo make up occhi!