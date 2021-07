Kim Kardashian è diventata famosa grazie al reality dedicato alla sua famiglia ma nel corso degli anni è riuscita a evolversi. Ad oggi non è più semplicemente un volto della tv e un'influencer, così come la sorella Kylie Jenner, può essere considerata una vera e propria imprenditrice. Tra prodotti cosmetici e collezioni di intimo ha costruito un "impero" che porta il suo nome, peccato che presto le cose potrebbero cambiare. La star dei social ha annunciato la fine del marchio KKW Beauty, a partire dal prossimo agosto il brand verrà rivoluzionato nella speranza che si trasformi in un "trampolino di lancio" per delle attività più redditizie.

La svolta sostenibile di Kim Kardashian

Skims e KKW Beauty sono i brand di proprietà di Kim Kardashian, il primo è di intimo ed è diventato così famoso che i suoi capi sono stati scelti anche da Billie Eilish per il suo video, il secondo è di cosmetici e make-up e fa "concorrenza" al marchio di bellezza di Kylie Jenner. Presto però le cose cambieranno: Kim si è servita di Twitter per annunciare che il sito web del brand verrà chiuso il giorno 1 agosto a mezzanotte. Non si tratterà, però, di un addio, l'attività riprenderà con un nuovo progetto che implicherà "formule più moderne, innovative e confezionate in un nuovo modo elevato e sostenibile".

Kim Kardashian rimuove il nome di Kanye West dal brand?

Così facendo, la Kardashian ha voluto mostrare il suo sostegno alla questione ecosostenibilità, anche se secondo alcuni dietro questa scelta ci sarebbero delle motivazioni "sentimentali". Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, dopo il divorzio con Kanye West l'influencer avrebbe voluto rimuovere la W di West dal nome del brand, dunque probabilmente lo chiamerà solo KK Beauty, facendo così riferimento solo alle sue iniziali. Certo, rendere i prodotti cosmetici green è una cosa che le sta molto a cuore ma è chiaro che la tempistica con cui ha messo in atto questa rivoluzione sembra tutt'altro che casuale.